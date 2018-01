Baseball, Serie A1 2018: sarà un campionato a 8 squadre. Verrà ripescato solo il Nuova Città di Nettuno

Il 31 dicembre è scaduto il termine per la presentazione della domanda di ripescaggio da parte dei club che vogliono far parte della prossima Serie A1 di baseball, ovvero il nuovo massimo campionato italiano nato per volere della FIBS dalle ceneri della Italian Baseball League. La Federazione aveva promesso che avrebbe valutato le richieste pervenute entro i primi giorni del nuovo anno e così è stato. Sono state solo Red Sox Paternò e Nuova Città di Nettuno a manifestare il proprio interesse. La richiesta della squadra siciliana non può essere accolta in quanto non rispetta tutte le condizioni (il Paternò non ha un impianto adeguatamente illuminato), mentre alla società laziale è stato tempo fino al 12 gennaio per regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Di conseguenza si va verso un campionato a 8 squadre, ovvero ciò che la Federazione voleva fortemente scongiurare, mirando ad una Serie A1 a 10 squadre con l’obiettivo di allargarla a 12 partecipanti nel 2019. Le formazioni attualmente iscritte sono, oltre al Città di Nettuno: Padova B.S.C., Rimini Baseball, Fortitudo B.C. 1953 Bologna, 1949 Parma B.C., Polisportiva Padule Baseball, Nettuno Baseball City, San Marino B.C..

“La situazione conferma purtroppo quanto mi aspettavo“, ha commentato il presidente della FIBS Andrea Marcon all’ufficio stampa della Federazione. “Il tentativo di dialogo e di fare le regole insieme alle Società, in particolare della prima serie, non ha dato i frutti sperati. Volevamo che il passaggio da un progetto passato, che conteneva forzature oggi venute drammaticamente alla luce, a uno nuovo che non fosse eccessivamente traumatico, e quindi abbiamo cercato condivisione, anche alla luce di un’iniziale parvenza di organizzazione spontanea e proattiva da parte dei club, poi oggettivamente arenatasi di fronte a situazioni che ne hanno cambiato le condizioni. La cosa non ha evidentemente funzionato. Il campionato 2018 sarà a 8 squadre e posso confermare qui che tutte le altre Società possono tranquillamente procedere a iscriversi ai campionati di riferimento: non ci saranno ulteriori modifiche nemmeno in caso di inauspicate, ulteriori defezioni“.

Marcon ha però ribadito la ferma intenzione di voler allargare il campionato nel 2019. “Già dalla seduta del 26 gennaio, il Consiglio Federale prenderà definitivamente in mano la ristrutturazione complessiva dell’attività per arrivare nel 2019 al necessario allargamento, che non può essere rinviato ulteriormente. Lo faremo tenendo conto di parametri oggettivi e in grande considerazione il diritto sportivo: non è più possibile proseguire con un sistema in cui una squadra tenta ogni anno di scegliersi il campionato cui iscriversi. Il livello dei campionati deve essere tale per cui tutti possano partecipare, competere e, come credo sia naturale nello sport, aspirare a crescere secondo un proprio programma. Ampliare il campionato in modo realistico e parametrato all’effettivo livello del movimento significa anche consentire giusti spazi ai giocatori dei vivai italiani. Non è certo l’assunzione di responsabilità che ci spaventa, e questo sarà ben presto ancora più evidente, nell’interesse del risultato migliore per tutte, sottolineo tutte, le componenti del movimento“.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL BASEBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Rimini Baseball