Australian Open 2018: il programma di domani (sabato 20 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming

Gli Australian Open 2018 corrono veloci. Domani, sabato 20 gennaio, verrà già completato il terzo turno. Scenderanno in campo la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Toccherà, dunque, a Roger Federer, che se la vedrà con il francese Richard Gasquet nel match che chiuderà il programma del campo centrale. Ci saranno anche Alexander Zverev, impegnato in una sfida molto intrigante, marchiata Next Gen, contro il coreano Hyeon Chung, e Novak Djokovic, contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Soprattutto, giocherà Fabio Fognini, che ha una discreta chance di approdare agli ottavi affrontando il francese Julien Benneteau.

In campo femminile, invece, spicca il match che apre la sessione serale della Rod Laver Arena: Angelique Kerber contro Maria Sharapova. La tedesca è in formissima, ancora imbattuta in questo avvio di stagione, e dovrà vedersela con la russa in una sfida stellare. Toccherà anche alla numero uno del mondo e del seeding Simona Halep, che incrocerà l’americana Lauren Davis, e alla polacca Agnieszka Radwanska contro Su-Wei Hsied, di Cina Taipei.

Tutta la sesta giornata degli Australian Open 2018 sarà visibile in tv, come sempre, su Eurosport HD ed Eurosport 2 HD, che trasmetteranno, a partire dall’1 di notte, i match dei due campi principali e quelli più interessanti dei campi secondari. Tutti gli altri incontri, in ogni caso, saranno visibili in streaming sulla piattaforma Eurosport Player.

Il programma di sabato 20 gennaio

Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana

Sessione diurna

[1] S. Halep ROU vs L. Davis USA

H. Chung KOR vs [4] A. Zverev GER

[18] A. Barty AUS vs N. Osaka JPN

Sessione serale – ore 9.00 italiane

[21] A. Kerber GER vs M. Sharapova RUS

[29] R. Gasquet vs [2] R. Federer SUI

Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana

Sessione diurna

A. Bogdan ROU vs. [17] M. Keys USA

[29] L. Safarova CZE vs [6] Ka. Pliskova CZE

[5] D. Thiem AUT vs [26] A. Mannarino FRA

Sessione notturna – ore 9.00 italiane

[14] N. Djokovic SRB vs [21] A. Ramos-Vinolas ESP

S. Hsieh TPE vs [26] A. Radwanska POL

Hisense Arena – ora 1.00 italiana

A. Sasnovich BLR vs [8] C. Garcia FRA

J. Benneteau FRA vs [25] F. Fognini ITA

[19] T. Berdych CZE vs [12] J. Del Potro ARG

Show Court 2 – ora 1.00 italiana

M. Marterer GER vs T. Sandgren USA

B. Pera USA vs [20] B. Strycova CZE

Show Court 3 – ora 1.00 italiana

M. Fucsovics HUN vs N. Kicker ARG













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Australian Open