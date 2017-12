Volley, SuperLega 2017 – Ultima giornata dell’anno: Modena e Civitanova cercano riscatto, Perugia la conferma

Tutti in campo per la quattordicesima giornata di SuperLega, la prima del girone di ritorno. Il massimo campionato italiano di volley maschile saluta l’anno solare con un turno davvero scoppiettante in programma questo pomeriggio: si torna a giocare quattro giorni dopo i botti di Santo Stefano, Perugia Campione d’Inverno e le clamorose cadute di Civitanova e Modena.

I Block Devils sono attesi dalla rovente trasferta sul campo della lanciatissima Padova che ha sconfitto Modena e che è salita fino al quinto posto in classifica. I ragazzi di Bernardi non vogliono sbagliare e sperano di confermarsi al primo posto in classifica ma se la dovranno vedere contro una delle squadre più in forma del campionato: lo spettacolo è garantito. Super scontro diretto tra gli opposti Gabriele Nelli e Aleksandar Atanasijevic, ma anche tra i martelli Ivan Zaytsev e Luigi Randazzo e tra i palleggiatori Dragan Travica e Luciano De Cecco.

Le altre due big devono invece immediatamente rialzarsi. I Campioni d’Italia riabbracceranno l’Eurosuole Forum, questa volta senza sottovalutare Vibo Valentia che è reduce da sette sconfitte consecutive: scotta la panchina di Tubertini a serio rischio esonero, i calabresi sperano di risorgere proprio nella tana della Lube. Questa volta coach Medei non potrà concedersi errori: dentro la formazione titolare con tutte le stelle a cominciare da Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov per fermare Oleg Antonov e compagni.

Il clima è invece infuocato a Modena dopo la sconfitta con Padova e il caso Ngapeth che sembra essersi risolto. Vedremo se Stoytchev avrà davvero azzerato tutto e schiererà Earvin fin dal primo pallone. I Canarini sono attesi dall’ostica trasferta con Castellana Grotte, galvanizzata dall’impresa compiuta contro Civitanova. Il clima rovente del PalaFlorio di Bari dovrà subito essere smorzato da Bruninho, Sabbi e compagni senza sottovalutare la voglia degli avversari di prendersi un altro scalpo.

Trento aprirà la giornata alle ore 16.30 sul campo di Milano. All’andata i meneghini vinsero aprendo la crisi dei dolomitici che però si sono ripresi nelle ultime settimane e sperano di salire ulteriormente in classifica. Nimir Abdel-Aziz vuole giocare ancora un brutto scherzo agli uomini di Lorenzetti, Andrea Giani cercherà in tutti i modi di bloccare Luca Vettori, Uros Kovacevic, Filippo Lanza e Nicholas Hoag (solito ballottaggio di banda) spronati da Simone Giannelli.

A completare il programma saranno il derby tra Piacenza e Ravenna (entrambe in leggera flessione e bisognose di punti in ottica playoff) e il match tra le deluse Sora e Monza, entrambe troppo distaccate dalla zona playoff. Verona, quarta della classe, dovrà invece rinviare a giovedì 25 gennaio la partita con Latina.

SABATO 30 DICEMBRE:

16.30 Revivre Milano vs Diatec Trentino

18.00 BCC Castellana Grotte vs Azimut Modena

18.00 Biosì Indexa Sora vs Gi Group Monza

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Tonno Callipo Vibo Valentia

18.00 Wixo LPR Piacenza vs Bunge Ravenna

18.15 Kione Padova vs Sir Safety Conad Perugia

GIOVEDI’ 25 GENNAIO:

20.00 Calzedonia Verona vs Taiwan Excellence Latina













(foto Roberto Muliere)