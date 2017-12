Volley, SuperLega 2017-2018 – 13^ giornata, i migliori italiani: Nelli e Randazzo condottieri, Giannelli e Spirito direttori, Parodi torna

A Santo Stefano si è disputata la tredicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati.

GABRIELE NELLI e LUIGI RANDAZZO. Letteralmente monumentali! I due alfieri azzurri di Padova che sbanca il PalaPanini demolendo Modena e salendo al quinto posto in classifica: vera rivoluzione del campionato. Il giovane opposto si inventa 23 punti con il 59% in attacco, lo schiacciatore si esalta mettendo a segno 21 punti con un esorbitante 60% in attacco (ma anche 52% in ricezione, 3 muri e 3 aces). Sono definitivamente esplosi, in un big match dettano legge e sono davvero da Nazionale.

SIMONE GIANNELLI. Trento sta rialzando la testa e infila la sesta vittoria consecutiva in SuperLega: ormai la crisi è alle spalle, la regia del palleggiatore della Nazionale è perfetta, esalta Kovacevic e sfrutta al meglio il subentrato Hoag per indirizzare la partita, bravo anche a non tagliare Luca Vettori in crescita.

OSMANY JUANTORENA. Semplicemente stellare: senza Christenson e Sokolov ha dovuto trascinare Civitanova, Medei si aspettava la partita facile e invece è arrivato il tracollo contro Castellana Grotte. La Pantera però ha giocato stupendamente mettendo a segno 24 punti con il 51% in attacco e il 65% in ricezione, peccato per il risultato finale costato anche il primo posto in classifica.

MATTEO PIANO e GIANLUCA GALASSI. Insieme ad Abdel Aziz, i due centrali sono i pilastri di una bella Milano che vince agevolmente a Latina e si rilancia ulteriormente in classifica. Piano si distingue mettendo a segno 9 punti (3 muri), Galassi subentra nella terza frazione e sigla 7 punti.

SIMONE PARODI. Piacenza perde al tie-break ma è davvero troppo importante recuperare questo martello dalle elevate qualità: non si tira indietro e i numeri del tabellino parlano in suo favore con 15 punti a referto, 44% in attacco e 43% in ricezione, deve continuare a mettersi in luce con questa buona continuità.

LUCA SPIRITO. Una garanzia a Verona: 10 vittorie (le 3 sconfitte sono arrivate contro le tre big) e prestazioni in crescendo con tanti successi al tie-break. Il palleggiatore ci sta mettendo davvero tanta qualità e trova sempre il modo giusto per arrivare alla vittoria. Questa volta era insistere su Stern, così è stato e si fa festa a Piacenza.













(foto Ettore Griffoni)