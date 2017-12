Volley, SuperLega 2017-2018 – Perugia Campione d’Inverno! Sorpasso finale: Civitanova crolla a Bari, Modena sconfitta da Padova

Santo Stefano scoppiettante sui campi di SuperLega, succede davvero di tutto nella 13esima giornata del massimo campionato italiano di volley maschile con una sfilza di risultati a sorpresa che mutano la classifica nei piani alti. Perugia è a sorpresa Campione d’Inverno vista la clamorosa sconfitta di Civitanova sul campo di Castellana Grotte e il tracollo di Modena contro Padova: il girone d’andata si è concluso con i botti ma, a differenza di quanto succedeva negli ultimi anni, la classifica non definisce le otto qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia (si conoscono infatti già le due semifinali: Civitanova-Modena e Trento-Perugia si giocheranno il 27-28 gennaio a Bari).

Civitanova ha digerito malissimo il Natale, il panettone è andato un po’ di traverso alla Lube che è clamorosamente stata sconfitta da Castellana Grotte. I Campioni d’Italia non sono riusciti ad avere la meglio sulla formazione pugliese, penultima in classifica ma oggi capace di tirare fuori la partita perfetta e di ottenere la seconda vittoria stagionale. Festa grande a Bari grazie a Djalma Moreira (22 punti) e Georgior Tzioumakas (17), letteralmente frastornati gli uomini di Medei: non è bastato un fenomenale Osmany Juantorena da 24 punti, oltre alle discrete prove di Enrico Cester (15) e Jiri Kovar (13) per supplire all’assenza dell’opposto Tsvetan Sokolov. Questo ko toglie il primato a Civitanova e a beneficiarne è Perugia.

I Block Devils passeggiano infatti sul campo di una Ravenna sempre più in grande difficoltà e tornano al comando dopo averlo lasciato perdendo lo scontro diretto di un mesetto fa. Tutto davvero troppo facile per gli uomini di coach Bernardi XXX

Modena non esce dalla burrasca di Natale: Earvin Ngapeth non è stato portato nemmeno in panchina e si attendono sanzioni importanti per lo schiacciatore francese dopo la lite con coach Stoytchev che non riesce a riprendere pieno possesso della squadra, travolta da Padova al PalaPanini. Giulio Sabbi (15), Tine Urnaut (14) e Maarten Van Garderen non sono riusciti a tenere testa nei confronti degli indemoniati Gabriele Nelli (23 punti, 3 muri) e Luigi Randazzo (21 punti, 3 muri e 3 aces): i veneti salgono addirittura al quinto posto in classifica e si confermano la grande rivelazione del torneo mentre Modena rimane al terzo posto ma ora Perugia è lontana tre punti.

Trento continua la propria scalata dopo la crisi di inizio stagione e si riprende bene dalla sconfitta in Champions League. Dopo aver perso il primo set contro Monza, i dolomitici iniziano a macinare grande gioco e volano verso il successo trascinati dal mancino di Uros Kovacevic (20 punti), dalla concretezza di Nicholas Hoag (17) e da Luca Vettori (13) tutti ispirati da Simone Giannelli. Ai brianzoli, sempre più nei bassifondi della graduatoria, non sono bastati Dzavoronok (16) e Finger (15).

Milano ha vinto sul campo di Latina e rimane nel gruppone che si gioca un posto ai playoff ora sempre più distanti per i laziali, incapaci di reagire con i big Savani (6) e Starovic. La formazione di coach Andrea Giani è stata presta per mano dall’oppostone Nimir Abdel-Aziz (17 punti), ma si distinguono anche i centrali Matteo Piano (3 muri) e Gianluca Galassi. Verona sbanca Piacenza al tie-break e si conferma al quarto posto in classifica. Gli scaligeri vincono la decima partita stagionale (hanno perso solo con le tre big) approfittando dell’ottimo stato i forma di Toncek Stern (22) e Thomas Jeaschke (13), da annotare i 4 muri di Emanuele Birarelli. Tra le fila degli emiliani spiccano Simone Parodi (15) e Alessandro Fei (16).

Sora torna alla vittoria espugnano il campo di Vibo Valentia, ora lontana soltanto tre punti in classifica. Il fanalino di coda ha dominato la partita grazie ai soliti Petkovic (19) e Nielsen (15) che sono riusciti a fare la differenza contro i calabresi (Oleg Antonov lontano dai suoi standard) ora davvero troppo distanti dalla zona playoff.

Di seguito tutti i risultati dettagliati della tredicesima giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Diatec Trentino vs Gi Group Monza 3-1 (19-25; 25-21; 25-14; 25-19)

Azimut Modena vs Kioene Padova 1-3 (21-25; 25-27; 25-21; 16-25)

Wixo LPR Piacenza vs Calzedonia Verona 2-3 (25-22; 16-25; 21-25; 27-25; 8-15)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Biosì Indexa Sora 0-3 (21-25; 19-25; 20-25)

Bunge Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25; 16-25; 18-25)

Taiwan Excellence Latina vs Revivre Milano 0-3 (18-25; 20-25; 20-25)

BCC Castellana Grotte vs Cucine Lube Civitanova 3-2 (15-25; 25-21; 23-25; 15-10)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 33 13 11 2. Civitanova 32 13 11 3. Modena 30 13 10 4. Verona 26 13 10 5. Padova 23 13 7 6. Trento 22 13 8 7. Milano 21 13 7 8. Piacenza 20 13 7 9. Ravenna 20 13 6 10. Monza 12 13 4 11. Latina 12 13 3 12. Vibo Valentia 9 13 3 13. Castellana Grotte 7 13 2 14. Sora 6 13 2