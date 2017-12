Tennis, Novak Djokovic ammette: “Ho ancora fastidi al gomito”. C’è preoccupazione in vista degli Australian Open 2018

Doveva essere il rientro dopo 6 mesi di stop quello per il serbo, ex n.1 del tennis mondiale, Novak Djokovic il match contro lo spagnolo Alberto Bautista nel torneo di esibizione di Abu Dhabi ma all’ultimo Nole è stato costretto a dare forfait. Ancora una volta sarebbe colpa del gomito destro, lo stesso che lo aveva obbligato a terminare anzitempo la stagione.

“Sono estremamente dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo – ha dichiarato Djokovic via social – Ma negli ultimi giorni ho nuovamente avvertito fastidi al gomito. Ho fatto accertamenti ed i medici mi hanno consigliato di non rischiare. Devo accettare la situazione e continuare a curarmi per tornare il più presto possibile sui campi“. Al suo posto è entrato, a sorpresa, in campo contro Bautista l’altro infortunato eccellente del 2017 ovvero Andy Murray che ha disputato un set contro l’iberico mettendo in evidenza anch’egli una condizione piuttosto scarsa. Pertanto lo spagnolo se la vedrà in finale contro il sudafricano Kevin Anderson che ha battuto nell’altro incontro l’austriaco Dominic Thiem.

Dubbi e perplessità dunque per Djokovic e Murray in vista di quel che saranno agli Australian Open (15-28 gennaio 2018) dal momento che il tempo non è molto ed i guai fisici, per un motivo o per un altro, persistono.













Foto: pagina facebook Wimbledon