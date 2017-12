Sport Invernali, si riparte! Tutte le date delle gare dal 27 dicembre al 6 gennaio! Il calendario e gli orari

Dopo la piccola pausa per il Natale, gli sport invernali tornano subito a essere assoluti protagonisti anche durante le feste: dal 28 dicembre al 6 gennaio non si ferma mai, spettacolo e divertimento assicurato per tutti gli appassionati tra Natale e l’Epifania, anche a Capodanno non vi annoierete. Riflettori puntati sulla tradizionale Tournée dei Quattro Trampolini per il salto con gli sci, spazio al Tour de Ski per quanto riguarda lo sci di fondo, lo sci alpino riparte invece con la classica di Bormio e le prove di Lienz che precedono poi il tradizionale appuntamento di Zagabria e proprio sul finire delle feste si disputeranno anche gli Europei di speed skating.

Di seguito il calendario completo, tutto il programma dettagliato, gli orari d’inizio e le varie gare degli sport invernali durante il periodo 26 dicembre-6 gennaio. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, alpino e fondo troveranno spazio anche su RaiSport, diretta live su Eurosport Player e sul sito della Rai, DIRETTA LIVE di tutti gli eventi su OASport.

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE:

10.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante femminile (prima manche) a Lienz (Austria)

11.45 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Discesa libera maschile a Bormio (Italia)

13.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante femminile (seconda manche) a Lienz (Austria)

VENERDI’ 29 DICEMBRE:

10.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Slalom femminile (prima manche) a Lienz (Austria)

11.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Combinata maschile (slalom) a Bormio (Italia)

13.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Slalom femminile (seconda manche) a Lienz (Austria)

15.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Combinata maschile (discesa libera) a Bormio (Italia)

16.30 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, prima prova (qualificazioni) a Oberstdorf (Germania)

SABATO 30 DICEMBRE:

13.00 SCI DI FONDO – Tour de Ski, Sprint tecnica libera (maschile e femminile) e Lenzerheide

16.30 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, prima prova a Oberstdor (Germania)

DOMENICA 31 DICEMBRE:

10.30 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 15km tecnica classica (maschile) a Lenzerheide (Svizzera)

14.00 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, seconda prova (qualificazioni) a Garmisch-Partenkirchen (Germania)

15.00 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 10km tecnica classica (femminile) a Lenzerheide (Svizzera)

LUNEDI’ 1 GENNAIO:

11.00 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 10km inseguimento (femminile) a Lenzerheide (Svizzera)

13.00 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 15km inseguimento (maschile) a Lenzerheide (Svizzera)

14.00 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, seconda prova a Garmisch-Partenkirchen (Germania)

16.05 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, City Event a Oslo (Norvegia)

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO:

13.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Slalom femminile (prima manche) a Zagabria (Croazia)

14.00 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, terza prova (qualificazioni) a Innsbruck (Austria)

14.50 SCI DI FONDO – Tour de Ski, Sprint tecnica classica (maschile e femminile) a Oberstdorf (Germania)

16.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Slalom femminile (seconda manche) a Zagabria (Croazia)

GIOVEDI’ 4 GENNAIO:

10.15 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 10km skiathlon (femminile) a Oberstdorf (Germania)

11.15 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 15km skiathlon (maschile) a Oberstdorf (Germania)

12.45 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Slalom maschile (prima manche) a Zagabria (Croazia)

14.00 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, terza prova a Innsbruck (Austria)

16.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Slalom maschile (seconda manche) a Zagabria (Croazia)

VENERDI’ 5 GENNAIO:

All day SPEED SKATING – Europei a Kolomna (Russia)

13.00 SNOWBOARD – Coppa del Mondo, PSG (maschile e femminile) a Lakenhof (Austria)

17.00 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, quarta prova (qualificazioni) a Bischofshofen (Austria)

SABATO 6 GENNAIO:

All day SPEED SKATING – Europei a Kolomna (Russia)

08.30 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen HS100 a Otepaeae (Estonia)

09.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante femminile (prima manche) a Maribor (Slovenia)

10.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante maschile (prima manche) ad Adelboden (Svizzera)

11.00 SNOWBOARD – Coppa del Mondo, PGS (femminile) a Lackenhof (Austria)

11.15 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen 10km a Otepaeae (Estonia)

12.15 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante femminie (seconda manche) a Maribor (Slovenia)

13.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo, HS197 (femminile) a Rasnov (Romania)

13.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante maschile (seconda manche) ad Adelboden (Svizzera)

14.15 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 10km skiathlon (femminile) in Val di Fiemme (Italia)

15.45 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 15km skiathlon (maschile) in Val d’Isere

17.00 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, quarta prova a Bischofshofen (Austria)

18.00 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo Aerials (maschile e femminile) a Mosca (Russia)

21.30 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo Moguls (maschile e femminile) a Calgary (Canada)