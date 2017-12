Sci alpino, Coppa del Mondo 2018 – Maltempo a Lienz, cambia il programma! Invertiti slalom e gigante (28-29 dicembre)

Il maltempo sta imperversando a Lienz dove le donne torneranno a gareggiare per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino dopo la piccola sosta natalizia. Nella località austriaca sono infatti previste due gare ma gli organizzatori hanno optato per un’inversione in calendario delle due prove: lo slalom è stato anticipato a giovedì 28 dicembre mentre il gigante si disputerà il giorno successivo sperando in condizioni meteo migliori.

Confermati però gli orari delle varie manche: le prime saranno sempre alle 10.30, le seconde alle 13.30. Le due gare si incastreranno alla perfezione con quanto succederà a Bormio dove gli uomini saranno impegnati in discesa libera e combinata alpina. Le gare di Lienz saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e RaiSport, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.













(foto Pier Colombo)