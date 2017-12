Milan-Inter, Coppa Italia 2018: le formazioni ufficiali. Storari out nel riscaldamento, in porta va Antonio Donnarumma! Torna Ranocchia dal 1′

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MILAN-INTER IN TEMPO REALE

Questa sera alle ore 20.45 lo stadio San Siro sarà teatro del derby tra Milan e Inter, valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Una partita secca nella quale le due compagini di Rino Gattuso e Luciano Spalletti andranno a caccia di riscatto reduci da due ko consecutivi in campionato, pur vivendo momenti assai diversi.

“Per noi sarà come la finale del Mondiale, questa partita contro l’Inter può davvero cambiare la nostra stagione a livello mentale e di risultati“, le parole di Gattuso alla vigilia. Un periodo molto difficile per la compagine milanista, reduce dal ko di campionato contro l’Atalanta (ottava sconfitta in Serie A), che dovrà fare i conti anche con l’assenza in porta di Gianluigi Donnarumma. Un problema muscolare all’inguine per il ragazzo, classe ’99, costato lo stop per quest’importante match. Come confermato, infatti, dal comunicato stampa pubblicato un’ora fa, il giocatore si è sottoposto ad alcuni controlli strumentali che hanno evidenziato una contrattura con edema infiammatorio dell’adduttore breve della coscia sinistra. Non essendoci lesione ma solo una forte infiammazione, all’estremo difensore basteranno 2-3 giorni di stop per il recupero. Salterà quindi anche la trasferta di campionato a Firenze ma potrebbe tornare per Milan-Crotone del 6 gennaio.

Dopo gli ultimi allenamenti, quindi, Gattuso conferma il 4-3-3, modulo utilizzato nelle ultime uscite, ma con qualche novità di formazione. In porta doveva giocare Storari ma il portiere ha rimediato un problema al polpaccio nel riscaldamento. Ecco che tra i pali ci sarà l’esordio assoluto in rossonero di Antonio Donnarumma, con Gigio destinato alla tribuna che ora si accomoderà in panchina. La linea a quattro sarà composta da Abate, Bonucci, Romagnoli e Ricardo Rodriguez. A centrocampo dovrebbe tornare titolare dal primo minuto Lucas Biglia, affiancato da Kessié (a destra) e Locatelli (a sinistra). Novità anche nel tridente d’attacco, con Bonaventura schierato come esterno offensivo sinistro, a destra spazio a Suso, assente contro l’Atalanta in campionato per squalifica, con Nikola Kalinic confermato perno centrale.

Per quanto riguarda la formazione di Spalletti, ko nelle ultime due partite di campionato (contro Udinese e Sassuolo) le scelte sono obbligate. Il tecnico di Certaldo dovrà fare i conti con due assenze piuttosto importanti. D’Ambrosio e Miranda si sono sottoposti, infatti, a risonanza magnetica dopo gli infortuni occorsi a entrambi durante la gara contro il Sassuolo: per il terzino si tratta di lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra mentre per il brasiliano di una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Niente derby per entrambi e defezioni che peseranno negli equilibri del roster “spallettiano”. In porta Handanovic, sulla fascia difensiva destra Cancelo, coppia difensiva composta da Skriniar e Ranocchia, a sinistra spazio a Nagatomo. A centrocampo probabile coppia di mediani formata da Vecino e Gagliardini, mentre ad agire alle spalle di Mauro Icardi, riferimento offensivo unico, ci saranno Candreva, Joao Mario e Perisic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Storari; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. All: Gattuso

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All: Spalletti













