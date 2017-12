LIVE Milan-Inter, Coppa Italia 2018 in DIRETTA: 1-0. Cutrone manda il Milan in semifinale! Derby deciso ai supplementari

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Inter, semifinale della Coppa Italia 2018. È spettacolo a San Siro: il derby regalerà l’accesso alla semifinale!

Il Derby della Madonnina non ha bisogno di molte presentazioni. Uno scontro tra due fazioni della stessa città, due filosofie diverse, che assume un fascino maggiore considerando che si giocherà con la formula dell’eliminazione diretta. Serve la vittoria a entrambe, dunque, per passare il turno e trovare la Lazio in semifinale. Due squadre che non stanno vivendo il loro periodo migliore, sebbene per motivi diversi. Il Milan è in crisi da diversi mesi e nemmeno l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso è servito per cambiare rotta. Serve una scossa e chissà che il Derby non possa essere l’occasione giusta. Discorso diverso per l’Inter, che dopo l’ottimo avvio di stagione è incappata in due sconfitte consecutive che hanno sollevato qualche interrogativo. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno quindi l’occasione di vincere la stracittadina e mettere a tacere i critici.

Uno spettacolo da non perdere, nella meravigliosa cornice di San Siro, la Scala del Calcio. Il fischio d’inizio della semifinale sarà alle ore 20.45. Noi seguiremo la partita in tempo reale, facendovi vivere tutte le emozioni dell’incontro. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Milan-Inter!

Si chiude qui questa nostra lunga diretta: il Milan vola in semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento su OA Sport!

FINITAAAAAAAAAAA! IL MILAN BATTE L’INTER 1-0 E VOLA IN SEMIFINALE!

120′ Ultimo minuto. Ranocchia farà da centravanti…

119′ Un minuto di recupero!

118′ Punizione dalla trequarti per l’Inter! Lungo traversone, Perisic fa la sponda di testa sul secondo palo ma Kessie è provvidenziale ed allontana il pallone

117′ Milan ad un passo dal chiudere la partita! Azione di Suso sulla destra, cross basso: palla che attraversa l’area di rigore e finisce fuori

116′ Ammonito Borja Valero. Ha protestato vivacemente dopo un fallo a centrocampo di Perisic su Biglia

115′ Nulla di fatto sul calcio d’angolo. Palla che rimane nella mischia ma viene portata fuori da Bonaventura

114′ Ci prova l’Inter! Azione rapida, Perisic crossa al centro dove Icardi colpisce di testa ma la palla è fuori bersaglio. Poi sugli sviluppi la palla finisce in corner dopo la deviazione di Calabria

113′ Kessie si accascia al centro del campo, vittima di crampi. Il Milan mette la palla fuori

111′ Bonaventura avanza, supera Vecino e subisce il fallo dell’uruguaiano. Ammonizione per il nerazzurro

111′ Il Milan fa buona guardia, per l’Inter è durissima. Mancano meno di dieci minuti…

108′ Palla dentro di Nagatomo per Eder: l’attaccante nerazzurro si è liberato con un fallo di Bonucci. Punizione per il Milan

106′ INIZIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE!

107′ Finisce il primo tempo supplementare! Ci sono 15 minuti da giocare: l’Inter cercherà il pareggio con tutte le sue forze!

106′ Cutrone è stato ammonito per essersi tolto la maglia durante l’esultanza

104′ CUTRONEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! MILAN IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Azione fulminea! Suso rientra da destra e crossa di sinistro. La difesa dell’Inter è ferma, Cutrone si infila e con l’interno mette la palla alle spalle di Handanovic! 1-0 MILAN: CUTRONE!

100′ Corner per il Milan. Sul cross di Calhanoglu, Skriniar mette fuori ed allontana la minaccia. Terzo cambio nell’Inter: entra Eder per sostituire Candreva

98′ Discesa di Candreva sulla destra. L’esterno dell’Inter arriva sul fondo e crossa in mezzo ma Donnarumma è attento e blocca in uscita

95′ Azione personale di Suso: parte da destra, rientra sul sinistro e dal limite dell’area spara il suo classico tiro a giro. Respinta di Ranocchia

92′ Azione personale di Kessie sulla destra, traversone lungo per Cutrone ma Ranocchia ci mette la testa e lo anticipa

90′ INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE!

95′ FINISCE QUI!! SI VA AI TEMPI SUPPLEMENTARI!

93′ Gioco fermo con Kessie che ha rimediato un brutto colpo alla schiena cadendo dopo un contrasto aereo

90′ Quattro minuti di recupero

90′ MILAN PERICOLOSO! Lancio di Bonucci e stop delizioso di Calhanoglu. Finta su Cancelo, palla dentro per Bonaventura che si libera ma il suo sinistro viene deviato a lato del palo, con Handanovic immobile. Sul corner è lo stesso portiere sloveno ad allontanare la minaccia con i pugni

87′ ANCORA DONNARUMMA! Azione personale di Perisic che arriva alla conclusione di sinistro dal limite dell’area: respinta corta del portiere rossonero, Candreva prova ad intervenire ma è lo stesso estremo difensore ad allontanare la minaccia!

83′ Suso fermato da Nagatomo in corner. Sul cross dello stesso spagnolo è Skriniar a svettare più in alto di tutto ed allontanare di testa

81′ PERISICCCC! MA CHE RECUPERO DI BONUCCI! Contropiede dei nerazzurri: Brozovic lancia in profondità Perisic, che entra in area ma al momento di calciare viene ostacolato da Bonucci, in recupero, spedendo alto

79′ TRAVERSAAAAAAAAAAA!!! Handanovic respinge col pugno il cross dalla bandierina di Calhanoglu, la palla finisce fuori a Biglia che serve Suso a destra: tiro di sinistro a giro e palla sulla parte alta della traversa!

79′ Calcio d’angolo per il Milan: Rodriguez, sul fondo sinistro, viene fermato da Cancelo

75′ E cambio anche per il Milan, l’ultimo: Kalinic non ce la fa a proseguire, dolorante dopo l’entrata precedente di Skriniar. Al suo posto Cutrone!

75′ Seconda sostituzione anche per l’Inter: entra Brozovic al posto di Gagliardini

74′ Sul calcio di punizione la palla arriva a Bonaventura che calcia di sinistro dal centro dell’area! Gagliardini respinge col braccio ma era attaccato al corpo secondo Guida, che poi riceve la conferma silenziosa dal Var

73′ Cambio per il Milan: Calhanoglu rileva Locatelli

72′ Ammonito Skriniar! Brutto fallo dello slovacco in ritardo su Kalinic, all’altezza della trequarti

67′ Primo cambio anche per l’Inter: esce Joao Mario ed entra Borja Valero

65′ BONAVENTURAAAAAAAAAAAA!!! COS’HA SBAGLIATO?!!! Lungo cross di Suso da destra e respinta di Handanovic. La palla finisce proprio sulla testa di Bonaventura che a porta vuota spara alto in tuffo!!!

63′ Immediato capovolgimento di fronte: Suso tenta l’azione personale sulla destra ma il suo tiro di destro finisce sull’esterno della rete

63′ Altra palla recuperata dall’Inter a centrocampo! Vecino prova la conclusione da circa 30 metri ma la palla è centrale e Donnarumma blocca agevolmente

60′ DONNARUMMAAAAAAA!!! SALVA IL MILAN!!!! Azione di contropiede dell’Inter sulla palla persa di Locatelli: Vecino serve Candreva, cross, torre di Icardi e Joao Mario si fa fermare da Donnarumma a pochi passi!!! CHE OCCASIONE!

58′ Bonaventura! Palla alta! Suso crossa dalla destra, l’ex atalantino si gira e conclude di destro ma la palla si spegne sopra la traversa

56′ Si esalta ancora Donnarumma, che allontana con i pugni il cross di Cancelo dalla bandierina

56′ Angolo per l’Inter! Sul cross di Candreva, Calabria mette in corner nonostante l’assenza di pressione

53′ Non ce la fa Abate! Al suo posto entra Davide Calabria

52′ Donnarumma!!! Brivido! Palla persa dal Milan sulla trequarti offensiva: Joao Mario lascia subito Icardi in contropiede, il portiere rossonero è fuori dai pali e riesce ad anticipare con i piedi l’attaccante nerazzurro!

51′ Prova il tiro da fuori Gagliardini! Palla deviata da Icardi che era in posizione irregolare. Il Milan ripartirà con una punizione

50′ Abate viene accompagnato fuori. Intanto Calabria ha intensificato il riscaldamento. Riprende il gioco

49′ Palla messa fuori da Biglia e gioco fermo. Problemi al polpaccio sinistro per Abate

46′ Nulla di fatto! Cross di Suso, torre di Kessie ma a centro area c’è il fallo di Kalinic

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO! Subito corner per il Milan sull’inserimento di Kessie!

46′ Ed è ancora Donnarumma a mettere fuori il cross di Cancelo con i pugni! Fischia Guida: finisce un primo tempo senza gol ma con tante emozioni!

46′ Antonio Donnarumma allontana il cross dalla bandierina con i pugni! Sugli sviluppi dell’azione c’è un altro angolo per l’Inter

45′ Candreva prova il traversone dalla destra, la palla finisce a Perisic che prova il controcross ma c’è la deviazione in angolo di Abate. Ci sarà un minuto di recupero

44′ Battuta corta per Biglia al limite dell’area. Conclusione col sinistro dell’argentino ma palla fuori bersaglio

44′ Ancora corner per il Milan. Sul cross di Suso è Skriniar a mettere fuori

41′ Alza la pressione l’Inter! Gagliardini allarga a destra per Cancelo che mette il cross basso dal fondo. Romagnoli fa buona guardia e allontana

38′ Corner per l’Inter. Il cross di Cancelo è deviato da Romagnoli sul fondo. I due nerazzurri provano la battuta corta ma il traversone dell’italiano è lungo sul secondo palo

36′ Calcio d’angolo per il Milan: Kessie affonda a destra e mette al centro, Handanovic accenna l’uscita ma rimane in porta, poi Cancelo mette fuori sulla pressione di Bonaventura. Sul traversone dalla bandierina di quest’ultimo palla allontanata da Ranocchia

35′ Ancora emozioni!! Cancelo appoggia centralmente per Gagliardini che di prima lancia Icardi. Donnarumma esce con i pugni ed anticipa l’attaccante nerazzurro, ma c’era gioco pericoloso dell’argentino

33′ Si fa vedere Icardi. Joao Mario mette il cross dalla trequarti, l’attaccante nerazzurro colpisce all’indietro e la palla finisce di poco a lato, con Donnarumma che controllava la traiettoria

31′ Che rischio per il Milan! Bonucci perde palla sulla pressione di Perisic ma Joao Mario è troppo lento e si fa recuperare da dietro da Abate

28′ HANDANOVICCCCC! CHE RISPOSTA SU SUSO! L’esterno spagnolo si infila in area e calcia dal lato destro, ma trova la risposta del portiere dell’Inter. Palla poi allontanata da Ranocchia

25′ GOL ANNULLATO!!! COLPO DI SCENA! L’arbitro Guida ha consultato il Var e annullato il gol!! Sul tocco dentro di Perisic c’era Ranocchia in off-side: la sua posizione era attiva, ostacolando Donnarumma. Si resta sullo 0-0!

24′ RETEEEEEEEEEEEEEEEEE! INTER IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Cross di Cancelo sul primo palo, Skriniar spizza e prolunga sul secondo dove c’è Perisic. Tocco dentro ed è Donnarumma a deviare il pallone in rete!

23′ Corner per l’Inter che prova a venire fuori dalla sua metà campo. Candreva arriva sul fondo ma il suo cross è respinto da Locatelli

20′ Altro ammonito tra le fila del Milan! Lucas Biglia è entrato in ritardo a centrocampo su Gagliardini e Guida ha estratto il cartellino giallo

19′ SI ESALTA HANDANOVIC! Azione di Suso e cross dalla destra, stacco poderoso di Bonaventura che sovrasta Cancelo ma gran risposta di Handanovic! La prima occasione importante è del Milan!

16′ Ammonito Locatelli. Sul cross dalla destra di Suso, il centrocampista rossonero aggancia in area, si allunga il pallone e sulla pressione di Gagliardini finisce a terra. Simulazione piuttosto goffa e cartellino giallo inevitabile

15′ Fischi dei tifosi rossoneri. Sulla pressione di Icardi, Bonucci sbaglia il rinvio e mette palla in rimessa laterale

12′ Possesso palla dell’Inter. Il Milan è molto coperto ed attende i nerazzurri nella propria metà campo

9′ Occasione sprecata dai rossoneri. Sul calcio d’angolo battuto da Suso l’arbitro Guida fischia un fallo di Bonucci al centro dell’area

8′ Calcio d’angolo! La punizione di Suso si infrange sulla barriera, poi sugli sviluppi il cross di Bonaventura è deviato da Ranocchia in corner

7′ Chance per il Milan! I rossoneri si distendono in contropiede dopo la combinazione tra Kalinic e Suso. Lo spagnolo subisce fallo al limite dell’area da parte di Vecino

5′ Cross corto di Cancelo, Biglia mette palla di testa in rimessa laterale

5′ Altro calcio d’angolo per i nerazzurri: il cross dalla trequarti di Candreva è messo sul fondo da Romagnoli

3′ L’Inter pressa con molta aggressività in questo avvio di partita. Gagliardini entra con troppa foga su Suso e commette fallo

2′ Nulla di fatto: il cross di Cancelo supera la linea di fondo nella sua traiettoria a rientrare

2′ Subito calcio d’angolo per l’Inter! Ritmo elevato: Cancelo ruba palla a Rodriguez in disimpegno, poi il cross di Vecino è deviato in corner

1′ SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO!

20.49 TUTTO È PRONTO!

20.48 Scambio di gagliardetto e sorteggio del campo tra i due capitani, Icardi e Bonucci

20.44 Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. Che spettacolo sugli spalti!

20.40 Manca poco al via. L’attesa è febbrile a San Siro!

20.35 Colpo di scena all’ultimo minuto, dunque: proprio Antonio Donnarumma, anche lui al centro delle polemiche che hanno recentemente riguardato il fratello Gigio, farà il suo esordio assoluto con la maglia del Milan nel Derby

20.33 AGGIORNAMENTO SULLA FORMAZIONE DEL MILAN! Non gioca Storari, vittima di un problema al polpaccio nel corso del riscaldamento. In porta giocherà Antonio Donnarumma, con Gigio, destinato alla tribuna, che a questo punto andrà in panchina

20.30 Gara attesissima, soprattutto tra le due tifoserie. È pur sempre un Derby, che vale un traguardo importante e la possibilità di giocarsi un trofeo

20.25 Il Derby può rappresentare quindi un’occasione importante per entrambe per invertire una rotta negativa…

20.20 Nemmeno l’Inter se la passa meglio. Certo, l’avvio dei nerazzurri è stato sensazionale, fino a conquistare la vetta della classifica in campionato. Poi, però, sono arrivate due sconfitte consecutive per la banda di Spalletti

20.15 I rossoneri sono al centro di mille polemiche: dalla faraonica campagna acquisti, alla scarsa incisività di Bonucci, passando per la grana Donnarumma

20.10 Squadre che vengono da momenti simili ma situazioni differenti. Il Milan è in crisi da mesi e nemmeno l’arrivo di Gattuso è servito a raddrizzare le cose

20.05 Atmosfera febbrile a San Siro: è un Derby imperdibile, che vale l’accesso alla semifinale di Coppa Italia dove c’è la Lazio ad attendere la vincitrice

20.00 Poco turnover anche nell’Inter. Out D’Ambrosio e Miranda, dentro Cancelo e Ranocchia. Gioca Handanovic, panchina per Padelli, mentre in difesa torna Nagatomo. Davanti sarà Joao Mario il rifinitore alle spalle di Icardi

19.55 Formazione confermata per Gattuso. Donnarumma non ce l’ha fatta a recuperare e quindi in porta va Storari, mentre per il resto nessuna sorpresa. Biglia torna dal 1′ mentre fa il suo rientro anche Suso, che domenica era squalificato

19.51 Ecco l’11 titolare dell’Inter:

19.48 Arrivano le formazioni ufficiali. Ecco quella del Milan:

ore 19.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Inter, semifinale di Coppa Italia. È il Derby della Madonnina!

