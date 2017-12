Volley femminile, Serie A1 2017-2018 – 12^ giornata, le migliori italiane: Egonu batte Diouf, Malinov e Sylla bentornate

Nel weekend si è disputata la dodicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno

ANNA NICOLETTI. Samanta Fabris ha totalmente recuperato ed è stata titolare nelle ultime settimane ma il giovane opposto italiano riesce a ritagliarsi i suoi spazi, parte dal primo minuto contro Casalmaggiore e mette a segno 10 punti con il 53% in attacco. Conegliano punta tanto sulle schiacciatrici Bricio e Hill ma lei si fa sempre trovare pronta.

PAOLA EGONU e VALENTINA DIOUF. Lo scontro diretto viene vinto di poco dalla più giovane (21 punti col 51% contro 19% col 47%), ma il risultato dell’incontro è chiaro: Novara strapazza Busto Arsizio con un sonoro 3-0. I due opposti si confermano entrambi di assoluto spessore, la differenza è che tra le fila delle Campionesse d’Italia c’è una certa Celeste Plak mentre tra le Farfalle si nascondono un po’ Bartsch e Gennari.

SERENA ORTOLANI. La vittoria di Monza su Firenze passa soprattutto per le mani di Begic e Hancock ma l’opposto garantisce esperienza e solidità, 11 punti importanti per trascinare le brianzole verso un incredibile quinto posto in classifica.

CARLOTTA CAMBI. La sua regia è l’arma in più di Pesaro che continua a incantare e a confermarsi la grande rivelazione della stagione insieme a Monza. Bokan, Van Hecke e Aelbrecht vengono illuminate dal suo grande talento capace di intendersi a meraviglia sia con le attaccanti che con le centrali.

OFELIA MALINOV e MIRIAM SYLLA. Definitivamente tornate protagoniste, titolarissime a Bergamo che pian piano sta cercando di riemergere dai bassifondi: battuta Legnano e importante rilancio in ottica salvezza. Regia perfetta di Lia che sfrutta la verve di Acosta e soprattutto la combattività del suo martello autore di 13 punti col 48% in attacco.













(foto Pier Colombo)