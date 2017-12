Calcio: niente derby di Coppa Italia per Donnarumma. Contrattura con edema infiammatorio alla coscia per il portiere del Milan

Niente da fare per il Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Il giovane talentuoso portiere del Milan dovrà rinunciare al derby di Coppa Italia con l’inter, programmato stasera alle ore 20.45 a San Siro e valido per i quarti di finale del torneo nazionale.

Le condizioni dell’estremo difensore già da alcuni giorni non sono delle migliori, uscito acciaccato dall’ultima partita contro l’Atalanta, persa dai milanisti tra le mura amiche in campionato. Un problema muscolare all’inguine per il ragazzo, classe ’99, costato lo stop per quest’importante match. Come confermato, infatti, dal comunicato stampa pubblicato un’ora fa, il giocatore si è sottoposto ad alcuni controlli strumentali che hanno evidenziato una contrattura con edema infiammatorio dell’adduttore breve della coscia sinistra.

#ACMilan comunica che @gigiodonna1 ha effettuato questa mattina controlli strumentali che hanno evidenziato una contrattura con edema infiammatorio dell’adduttore breve della coscia sinistra.

Il quadro clinico verrà valutato giorno per giorno. — AC Milan (@acmilan) December 27, 2017

Condizioni che poi saranno valutate nelle prossime ore anche se appare ormai certo che il portiere salterà anche il confronto di Serie A del 30 dicembre contro la Fiorentina.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza