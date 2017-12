Golf, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo della stagione

La Ryder Cup torna in Europa nel 2018, ultimo appuntamento della competizione nel Vecchio Continente prima del grande evento di Roma 2022. Sarà Parigi ad ospitare l’appuntamento clou della stagione del golf, che avrà luogo tra il 28 e il 30 settembre nella capitale francese. Ma il 2018 del golf sarà denso di eventi, con i consueti quattro tornei dello Slam e l’anticipo dell’Open d’Italia a giugno in una nuova sede. Ad aprire le danze sarà il Sentry Tournament of Champions di Kapalua, alle Hawaii, torneo incluso nel circuito del PGA Tour, in programma tra il 4 e il 7 gennaio, poi una setttimana dopo toccherà all’European Tour riprendere l’attività con il BMW Sa Open di Ekurhuleni e l’Eurasia Cup di Kuala Lumpur.

I grandi appuntamenti inizieranno con l’Augusta Masters, il primo Major stagionale, che si svolgerà nella città della Georgia tra il 5 e l’8 aprile. Tra il 10 e il 13 maggio l’European Tour farà tappa ad Agrigento per il Rocco Forte Open, mentre tra il 31 maggio e il 3 giugno sarà il turno dell’Open d’Italia, nuovamente incluso nelle Rolex Series e in programma sul Gardagolf Country Club a Soiano del Lago. Francesco Molinari, dunque, avrà subito l’occasione per cercare uno storico tris, ma l’obiettivo del fuoriclasse torinese consiste anche nel tentare l’assalto ad un Major, opportunità che potrebbe materializzarsi con lo US Open di Southampton (New York) tra il 14 e il 17 giugno, con l’Open Championship di Carnoustie, in Scozia, tra il 19 e il 22 luglio, o con il PGA Championship di St. Louis (Missouri) tra il 9 e il 12 agosto.

A settembre i due circuiti si interromperanno in occasione del weekend dedicato alla Ryder Cup prima del rush finale con la disputa dell’ormai classico DP World Tour Championship di Dubai (15-18 novembre) che chiuderà formalmente l’European Tour 2018 e la Race to Dubai. Per le donne, invece, sono previsti quattro Major: l’ANA Inspiration di Rancho Mirage (29 marzo-1 aprile), lo US Women’s Open di Shoal Creek (31 maggio-3 giugno), il Women’s PGA Championship di Kildeer (26 giugno-1 luglio) e il Women’s British Open di Lytham St. Annes (2-5 agosto). Di seguito, il Calendario 2018 con le date e gli eventi da seguire del golf:

EUROPEAN TOUR

BMW Sa Open – Ekurhuleni (Sudafrica) (11-14 gennaio)

Eurasia Cup – Kuala Lumpur (Malesia) (12-14 gennaio)

Abu Dhabi HSBC Championship – Abu Dhabi (Emirati Arabi) (18-21 gennaio)

Omega Dubai Desert Classic – Dubai (Emirati Arabi) (25-18 gennaio)

Maybank Championship – Kuala Lumpur (Malesia) (1-4 febbraio)

ISP Handa World Super Perth – Perth (Australia) (8-11 febbraio)

NBO Oman Golf Classic – Muscat (Oman) (15-18 febbraio)

Commercial Bank Qatar Masters – Doha (Qatar) (22-25 febbraio)

WGC-Mexico Championship – Mexico City (Messico) (1-4 marzo)

Thswane Open – Waterkloof (Sudafrica) (1-4 marzo) Indian Open – India (8-11 marzo)

Philippines Golf Championship – Filippine (15-18 marzo)

WGC-Dell Technologies Match Play – Austin (Texas, USA) (22-25 marzo)

The Masters – Augusta (Georgia, USA) (5-8 aprile) MAJOR

Da definire (12-15 aprile)

Trophee Hassan II – Rabat (Marocco) (19-22 aprile)

Volvo China Open – Cina (26-29 aprile)

GolfSixes – luogo da definire (5-6 maggio)

Rocco Forte Open – Agrigento (Italia) (10-13 maggio)

Belgian Knockout – Antwerp (Belgio) (17-20 maggio)

BMW PGA Championship – Surrey (Inghilterra) (24-27 maggio Rolex Series)

Italian Open – Soiano del Lago, Brescia (Italia) (31 maggio-3 giugno Rolex Series)

The 2018 Shot Clock Masters – Alzenbrugg (Austria) (7-10 giugno)

US Open – Southampton (New York, USA) (14-17 giugno) MAJOR

BMW International Open – Pulheim (Germania) (21-24 giugno)

HNA Open de France – Parigi (Francia) (28 giugno-1 luglio Rolex Series)

Dubai Duty Free Irish Open – Donegal (Irlanda) (5-8 luglio Rolex Series)

Aberdeen Standard Investiments Scottish Open – East Lothian (Scozia) (12-15 luglio Rolex Series)

The Open Championship – Carnoustie (Scozia) (19-22 luglio) MAJOR

Porsche European Open – Amburgo (Germania) (26-29 luglio)

WGC Bridgestone Invitational – Austin (Ohio, USA) (2-5 agosto)

European Golf Team Championships – Perthshire (Scozia) (8-12 agosto)

US PGA Championship – St. Louis (Missouri, USA) (9-12 agosto) MAJOR

Nordea Masters – Goteborg (Svezia) (16-19 agosto)

D+D Real Czech Masters – Praga (Rep. Ceca) (23-26 agosto)

Made in Denmark – Aarhus (Danimarca) (30 agosto-2 settembre)

Omega European Masters – Crans Montana (Svizzera) (6-9 settembre)

KLM Open – Spijk (Olanda) (13-16 settembre)

Portugal Masters – Vilamoura (Portogallo) (20-23 settembre)

RYDER CUP 2018 – Parigi (Francia) (28-30 settembre)

Alfred Dunhill Links Championship – Old Course St. Andrews, Carnoustie & Kingsbarns (Scozia) (4-7 ottobre)

British Masters – luogo da definire (11-14 ottobre)

Andalucia Valderrama Masters – Sotogrande (Spagna) (18-21 ottobre)

WGC-HSBC Champions – Shanghai (Cina) (25-28 ottobre)

Turkish Airlines Open – Antalya (Turchia) (1-4 novembre Rolex Series)

Nedbank Golf Challenge – Sun City (Sudafrica) (8-11 novembre Rolex Series)

DP World Tour Championship Dubai – Dubai (Emirati Arabi) (15-18 novembre Rolex Series)

PGA TOUR

Sentry Tournament of Champions – Kapalua (Hawaii) (4-7 gennaio)

Sony Open in Hawaii – Honolulu (Hawaii) (11-14 gennaio)

CareerBuilder Challenge – La Quinta (California) (18-21 gennaio)

Farmers Insurance Open – San Diego (California) (25-28 gennaio)

Waste Management Phoenix Open – Scottsdale (California) (1-4 febbraio)

AT&T Pebble Beach Pro-AM – Pebble Beach (California) (8-11 febbraio)

Genesis Open – Pacific Palisades (California) (15-18 febbraio)

The Honda Classic – Palm Beach Garden (Florida) (22-25 febbraio)

Puerto Rico Open – Rio Grande (Portorico) (1-4 marzo)

WGC-Mexico Championship – Mexico City (Messico) (1-4 marzo)

Valspar Championship – Palm Harbor (Florida) (8-11 marzo)

Arnold Palmer Invitational – Orlando (Florida) (15-18 marzo)

WGC-Dell Technologies Match Play – Austin (Texas) (21-25 marzo)

Corales Puntacana Resort & Club Championship – Punta Cana (Rep. Dominicana) (22-25 marzo)

Houston Open – Houston (Texas) (29 marzo-1 aprile)

Masters Tournament – Augusta (Georgia) (5-8 aprile) MAJOR

RBC Heritage – Hilton Head (South Carolina) (12-15 aprile)

Valero Texas Open – San Antonio (Texas) (19-22 aprile)

Zurich Classic of New Orleans – Avondale (Louisiana) (26-29 aprile)

Wells Fargo Championship – Charlotte (North Carolina) (3-6 maggio)

The Players Championship – Ponte Vedra Beach (Florida) (10-13 maggio)

AT&T Byron Nelson – Dallas (Texas) (17-20 maggio)

Dean & Deluca Invitational – Forth Worth (Texas) (24-27 maggio)

The Memorial Tournament – Dublin (Ohio) (31 maggio-3 giugno)

FedEx St. Jude Classic – Memphis (Tennessee) (7-10 giugno)

US Open – Southampton (New York) (14-17 giugno) MAJOR

Travelers Championship – Cromwell (Connecticut) (21-24 giugno)

The National – luogo da definire (28 giugno-1 luglio)

The Greenbrier Classic – White Sulphur Springs (West Virginia) (5-8 luglio)

John Deere Classic- SIlvis (Illinois) (12-15 luglio)

Barbasol Championship – Nicholasville (Kentucky) (19-22 luglio)

The Open Championship – Carnoustie (Scozia) (19-22 luglio) MAJOR

RBC Canadian Open – Oakville (Canada) (26-29 luglio)

Barracuda Championship – Reno (Nevada) (2-5 agosto)

WGC-Bridgestone Invitational – Akron (Ohio) (2-5 agosto)

PGA Championship – St. Louis (Missouri) (9-12 agosto) MAJOR

Wyndham Championship – Greensboro (North Carolina) (16-19 agosto)

The Northern Trust – Paramus (New Jersey) (23-26 agosto)

Dell Technologies Championship – Norton (Massachusetts) (31 agosto-3 settembre)

BMW Championship – Newton Square (Pennsylvania) (6-9 settembre)

Tour Championship – Atlanta (Georgia) (20-23 settembre)

RYDER CUP 2018 – Parigi (Francia) (28-30 settembre)

GOLF FEMMINILE – MAJOR

ANA Inspiration – Rancho Mirage (USA) (29 marzo-1 aprile)

US Women’s Open – Shoal Creek (USA) (31 maggio-3 giugno)

Women’s PGA Championship – Kildeer (USA) (26 giugno-1 luglio)

Women’s British Open – Lytham St. Annes (Inghilterra) (2-5 agosto)













Foto di Valerio Origo