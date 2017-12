Basket, Serie A 2017-2018: big match al Forum, Milano riceve la capolista Brescia. Scontro Venezia-Sassari

La Serie A di basket 2017-2018 scende in campo a Santo Stefano per le partite valide per la 12ma giornata. Dopo i due anticipi Pistoia-Trento e Torino-Reggio Emilia è il turno delle altre. Il piatto forte sarà alle 12.00, quando nel lunch match si sfideranno Milano e Brescia. Uno scontro atteso e particolarmente importante dal punto di vista della classifica: la capolista Germani ha infatti due vittorie di vantaggio sull’Olimpia, che dopo l’ennesima delusione europea proverà a rituffarsi nel campionato e trovare quel successo che consentirebbe di accorciare la classifica. Non sarà semplice, perché la Leonessa ha dimostrato di avere tanto carattere, tornando subito alla vittoria dopo aver perso l’imbattibilità.

A pari punti con Milano c’è Avellino, che sarà impegnata nel posticipo contro Capo d’Orlando. I siciliani non riescono a trovare continuità in campionato, condizionati dal doppio impegno in Champions, e faranno visita ad una Sidigas imbattuta tra le mura amiche. Scontro molto interessante tra Venezia e Sassari, due squadre che vivono momenti opposti: la Reyer è in caduta libera, reduce da tre sconfitte consecutive e in crisi anche in Europa, mentre la Dinamo vive sull’onda di quattro vittorie di fila che l’hanno portata in zona playoff. Una zona di classifica in cui vorrebbe entrare la Virtus Bologna: serve un successo, che le V Nere cercheranno sul campo di Varese.

Impegno casalingo per Cantù, che riceverà la visita di Pesaro, tornata alla sconfitta domenica dopo due successi consecutivi. Infine, Frank Vitucci cercherà il primo successo sulla panchina di Brindisi nella delicata trasferta contro Cremona, che a sua volta tenterà di riacciuffare il treno playoff.













Credit: Ciamillo