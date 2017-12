Baseball, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo della stagione

Il 2018 è alle porte. Sarà un anno ricco di partite ed avvenimenti per il baseball. Tutto da definire il calendario della nuova Serie A1, che ha preso il posto dell’oramai defunta IBL. La massima categoria italiana è ancora in via di definizione: l’intenzione della FIBS è quella di avere un campionato a 10 squadre e proprio dal numero delle partecipanti dipenderanno le date della stagione. L’unica certezza è che la Coppa Italia si svolgerà nella settimana che va dal 14 al 22 luglio e che non sarà più qualificante per le coppe europee. A proposito delle coppe, si terranno nella settimana che va dal 5 al 10 giugno 2018. Rimini, Bologna e San Marino saranno impegnate a Rotterdam nella Coppa dei Campioni.

Sarà un anno importante anche per la Nazionale. Il nuovo corso di Gilberto Gerali è cominciato alla grande con il successo nelle European Series e proseguirà nel nuovo anno con un raduno in Sicilia nella prima metà di marzo, oltre ad alcune amichevoli infrasettimanali con le squadre della massima serie di baseball. Il clou sarà in Olanda, con la partecipazione all’Haarlem Week (14-22 luglio) e al Super Six (Hoofddorp, 18-23 settembre). Impegni importanti per preparare al meglio il 2019, anno in cui l’Italia avrà l’occasione di giocarsi la qualificazione a Tokyo 2020, prima con il Premier 12, poi con l’Europeo.

La stagione della MLB, invece, inizierà il 29 marzo 2018 e terminerà il 30 settembre. La postseason scatterà il 2 ottobre, mentre le World Series inizieranno il 23 dello stesso mese.

Il calendario, le date e gli eventi del baseball nel 2018

SERIE A1

date ancora da stabilire

COPPA ITALIA

14 – 22 luglio

EUROPEAN CHAMPIONS CUP

5 – 10 giugno – Rotterdam (Paesi Bassi)

MONDIALI JUNIOR

7 – 15 luglio – Prince Albert (Canada)

HAARLEM WEEK

14 – 22 luglio – Haarlem (Paesi Bassi)

SUPER SIX

18 – 23 settembre – Hoofddorp (Paesi Bassi)

MLB

29 marzo Inizio Regular Season

30 settembre Fine Regular Season

2 ottobre Inizio Playoff

23 ottobre Inizio World Series













Foto: Bellocchio FIBS