MLB, World Series 2018: i Boston Red Sox vincono gara-4 e portano la serie sul 3-1 contro i Los Angeles Dodgers

I Boston Red Sox vincono gara-4 delle World Series 2018 sul campo dei Los Angeles Dodgers per 9-6 e portano la serie sul 3-1, con la possibilità di chiudere tutto già domani, sempre in casa degli avversari, oppure molto più probabilmente, nella notte tra martedì e mercoledì tra le mura amiche. I Sox, infatti, per via del successo esterno rimediato stanotte, si portano ad una sola vittoria dal nono titolo di sempre, che difficilmente vedrà sfuggirgli: le statistiche dicono che 38 volte su 45 (84%) le squadre avanti 3-1 sono riuscite a portare a casa la serie.

La vittoria di Boston assume maggior valore considerando che, alla conclusione del sesto inning, il punteggio era fissato sul 4-0 per gli avversari, grazie ad uno splendido colpo di Eduardo Rodriguez, che ha segnato la festa dei Dodgers, i quali prima di stanotte erano 54-0 in situazione di 4-0, unici a non essere mai stati ribaltati quest’anno. Nella parte superiore del settimo periodo, i Red Sox si svegliano e ne mettono a segno 3, senza poi subire in fase difensiva e portandosi ad un solo punto di distanza, recuperato, poi, nell’ottava frazione. La svolta arriva nel nono ed ultimo inning, in cui Los Angeles ha messo a referto ben 5 punti. Prima Brock Holt (doppio per lui), con Dylan Floro sul monte di lancio, portato a casa dalla valida di Rafael Devers, poi lo swing di Steve Pearce a basi piene, fissano il risultato sull’8-4 per gli ospiti, ed infine lo stesso Pearce, spinto a casa dal singolo di Xander Bogaerts, regala il nono punto ai suoi. A quel punto sono inutili le due marcature conclusive dei Dodgers, che rendono solo il passivo meno pesante.

Appuntamento a domani notte (ore 01:15 italiane), sempre al Dodger Stadium, per gara-5, match in cui Los Angeles cercherà di allungare la serie quantomeno fino a Boston, dove poi servirà un’impresa per capovolgere per ben due volte il fattore campo.













Foto: Page Light Studios / Shutterstock