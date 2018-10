Baseball, World Series MLB 2018: Boston vince anche gara-2 e si porta sul 2-0 contro Los Angeles

Gara-2 delle World Series 2018 va ai Boston Red Sox che si impongono per 4-2 sui Los Angeles Dodgers, dopo aver vinto gara-1 ieri notte con il risultato di 8-4. Serie, quindi, sul 2-0 per i Sox, che sfruttano al meglio il fattore campo prima di volare a Los Angeles. A fare la differenza stanotte sono state le sole 3 valide messe in campo dagli ospiti e, soprattutto, la bravura di Boston ad uscire positivamente da situazioni che li hanno visti in difficoltà con il conteggio degli out.

L’incontro si sblocca al secondo inning con il punto realizzato da Xander Bogaerts per i Sox, il quale realizza un doppio e viene portato a casa da Ian Kinsler. I Dodgers riescono a ribaltarla nella prima metà del quarto periodo conquistando due marcature e ringraziando un David Price, per un’unica volta, non perfetto sul monte di lancio. Nel quinto inning, però, arriva la svolta, con i padroni di casa che realizzando 3 punti per il definitivo 4-2, con il pitcher Jin-Hyun Ryu scioccato dai colpi di Christian Vazquez (singolo da destra), Mookie Betts e Andrew Benintendi. Da lì in poi normale amministrazione per i Sox, grazie alla prova superba di Price, il quale ha concesso solo 3 valide e ha messo a referto ben 5 strikeout.

I Boston Red Sox hanno colpito con il 41,5% in situazione di due out e runner in posizione di punteggio. Il record precedente, in tali condizioni e con almeno 30 battute, apparteneva a Philadelphia ed era datato 1910 (39,4%)! Appuntamento, ora, alla notte tra venerdì e sabato (ore 02:09 italiane), quando si disputerà gara-3 sul campo dei Dodgers. In caso di vittoria esterna Boston sarebbe ad un passo dal titolo.

Foto: Jerome Labouyrie / Shutterstock