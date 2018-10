Baseball, World Series MLB 2018: i Boston Red Sox sbancano ancora Los Angeles e vincono il titolo, battuti per 4-1 nella serie i Dodgers

I Boston Red Sox sono campioni MLB 2018. Nelle World Series, la franchigia del Massachusetts ha superato per quattro vittorie a una i Los Angeles Dodgers: decisiva è stata gara-5 in California, in cui i Red Sox hanno imposto la propria legge fin dall’inizio e vinto per 5-1.

Boston mette le cose in chiaro fin dal primo inning con un fuoricampo da due punti di Steve Pearce che fa terminare il giro del diamante anche ad Andrew Benintendi. La replica di Los Angeles riesce a metà, in quanto è ancora con un fuoricampo che David Freese accorcia le distanze, stavolta senza nessun altro corridore in base. Non ci sono più marcature per quattro ulteriori inning, anche se i Dodgers hanno una grande opportunità nel terzo con un triplo di Freese, non concretizzato però dai suoi compagni. Dalla sesta all’ottava ripresa continua, e diventa decisivo, lo spettacolo dei fuoricampo dei Red Sox: comincia Mookie Betts, che approfitta del primo home run in stagione per portare i suoi sul 3-1, prosegue J. D. Martinez, il quale spara un giro di mazza dritto oltre il campo per il 4-1, chiude (dopo aver aperto) Steve Pearce replica in tutto e per tutto quanto fatto nel primo inning mettendo la sua firma sul 5-1. Los Angeles semplicemente non ne ha per rientrare, e un triplo strikeout mette la parola fine a partita e serie.

Per i Boston Red Sox si tratta del ritorno in vetta alla MLB dopo cinque anni dall’ultima volta, datata 2013. Questa è inoltre la quarta volta dal 2004 che le World Series terminano nelle loro mani, nonché la nona in generale (otto come Red Sox, una, nel lontano 1903, come Boston Americans). E’ stato inoltre nominato MVP Steve Pearce, risultato decisivo non soltanto nella gara finale.













Credits: tishomir / Shutterstock