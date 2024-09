Tempo di esordio stagionale nelle competizioni europee anche per la Roma. Giovedì sera all’Olimpico i giallorossi sono chiamati ad affrontare in Europa League il temibile Athletic Bilbao di Nico Williams. In questo articolo i pronostici di Roma-Athletic Bilbao e le quote dei migliori bookmaker online.

Per la sfida di Europa League la Roma è considerata favorita rispetto alla squadra basca. Ecco qui le quote della partita. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.

Le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Ryan; Hermoso, Ndicka, Mancini; Celik, Le Fee, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Soule, Dovbyk. All. Juric

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Ruiz de Galarreta; N.Williams, Sancet; I.Williams; Guruzeta

Scommesse Roma-Athletic Bilbao: analisi match e pronostici

L’inizio di stagione della Roma ha disatteso le aspettative iniziali: circostanza questa che ha portato all’esonero di Daniele De Rossi, sostituito da Ivan Juric, che ha condotto la squadra alla prima vittoria in campionato contro l’Udinese.

La riscossa della squadra giallorossa passa anche dall’Europa League, competizione nella quale la squadra capitolina e ritenuta una delle favorite. Il nuovo tecnico della Roma quasi sicuramente farà delle rotazioni nell’undici titolare.

Di tenore decisamente diverso l’inizio dell’Athletic Bilbao. Il club basco in questo momento ha raccolto 13 punti in 7 partite (una in più rispetto a quasi tutte le altre squadre spagnole) ed ha inanellato soprattutto una striscia di tre vittorie consecutive: ultima il 3-1 casalingo contro il Celta.

La squadra di Valverde è in grande forma, ha una squadra di buonissimo livello e arriva a questo impegno con voglia di confermare i progressi del club.

Le due squadre si affrontano per la prima volta in una competizione europea.

Quali scommesse piazzare per Roma-Athletic Bilbao? Pronostici e quote

La Roma e una squadra con qualita che il nuovo tecnico proverà a riquadrare ma senza porre limiti al talento a disposizione; l’Athletic a sua volta ha tanti giocatori di spessore, come Nico Williams, il fratello Inaki e Sancet, per citarne alcuni e piglio offensivo. In questo scenario può uscire una partita che si sblocca subito tra due squadre a viso aperto.

Scommessa 1: goal sì1t a 4.40 su NetBet

Proprio perché al momento la fase difensiva non è ancora il pezzo forte delle due squadre, soprattutto dell’Athletic, ci può stare che alla fine vengano messi a segno più di tre gol.

Scommessa 2: over 3,5 a 3.45 su AdmiralBet

Sebbene il suo acquisto sia stato uno dei pezzi forti della sessione di mercato in Serie A, sino ad ora Matias Soule ha un po’ deluso le aspettative non riuscendo a esprimersi sui livelli messi in mostra col Frosinone. La sfida contro l’Athletic può essere l’occasione per rompere il ghiaccio.

Scommessa 3: Soule marcatore sì a 4.50 su Betsson