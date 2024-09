Calcio, pareggio senza emozioni tra Juventus e Napoli in Serie A. Prima vittoria per il Venezia

Oggi, sabato 21 settembre, si sono disputate altre tre partite valevoli per la quinta giornata della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Dopo i primi due anticipi di ieri, il piatto forte del programma odierno era rappresentato senz’ombra di dubbio dal big match dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Napoli, in attesa del derby di Milano di domani sera.

Il menù di oggi era stato inaugurato però alle ore 15.00 da Venezia-Genoa, in cui i padroni di casa lagunari hanno centrato la prima vittoria del campionato uscendo provvisoriamente dalla zona retrocessione a quota 4 punti. Decisivi per il 2-0 finale i gol nel secondo tempo di Busio e Pohjanpalo (che aveva sbagliato un rigore sullo 0-0 al 58′).

Poche emozioni a Torino nell’incontro di alta classifica Juventus-Napoli, terminato a reti bianche e con un solo tiro nello specchio per parte nell’arco dei 90 minuti. Terzo 0-0 consecutivo in Italia per i bianconeri, che mantengono però la rete inviolata dopo cinque turni bloccando il filotto della banda di Antonio Conte (reduce da tre vittorie di fila dopo il ko al debutto di Verona).

Pareggio pirotecnico al Via del Mare tra Lecce e Parma, con i padroni di casa salentini che si fanno rimontare due gol di vantaggio (siglati da Dorgu e Krstovic) nei minuti di recupero dovendosi accontentare di un punto dal retrogusto decisamente amaro. Gli emiliani hanno impattato sul 2-2 grazie alle reti realizzate tra il 93′ ed il 95′ da Almqvist e Hainaut.