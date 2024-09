Tra i tornei del Grande Slam Wimbledon rappresenta senza dubbio quello più riconoscibile e più atteso, teatro di partite epiche tra i più grandi tennisti di tutti i tempi. In questa pagina si possono consultare le quote vincente Wimbledon nel contesto delle quote tennis per scommettere sulle competizioni.

Vincente Wimbledon: per i bookmaker Alcaraz ha le maggiori chance di vittoria

Per quanto riguarda il vincitore di Wimbledon i bookmaker vedono come favorito principale Carlos Alcaraz, campione nelle ultime due edizioni. Jannik Sinner e Novak Djokovic sono accreditati come i principali contender.

I nostri pronostici sul vincitore di Wimbledon

Nelle ultime due edizioni di Wimbledon Carlos Alcaraz ha consacrato il suo talento ed e dunque l’avversario da battere: occhio però anche alla motivazione di un Sinner sempre più in ascesa e a Novak Djokovic, desideroso di riprendersi quel titolo già vinto 7 volte in passato.

Carlos Alcaraz cerca il tris a Wimbledon: la quota vincente

Riuscire a vincere a Wimbledon più volte consecutivamente è qualcosa per pochi e fenomenali eletti. Alcaraz ha già centrato il back-to-back, terzo più giovane di sempre a riuscirci dopo Bjorn Borg e Boris Becker. Adesso cerca il tris: una missione possibile se il livello di gioco del classe 2003 resterà quello messo in mostra in questi ultimi due anni.

Scommessa 1: Carlos Alcaraz vincente a Wimbledon a 2.20 su bet365

Sinner sogna il trionfo in Inghilterra

Dopo i primi trionfi nello Slam ottenuti sul cemento ad Australian e US Open il fuoriclasse italiano sogna di imporsi anche negli altri due grandi tornei. A Wimbledon il suo massimo e stata la semifinale persa nel 2023 con Djokovic: oggi Sinner è un giocatore ancora più consapevole e padrone di un talento che potrebbe consentirgli di diventare il primo italiano di tutti i tempi a vincere il prestigioso torneo inglese.

Scommessa 2: Jannik Sinner vincente a Wimbledon a 3.25 su Betflag

Djokovic vuole riprendersi lo scettro e raggiungere Federer

Il tennista serbo a Wimbledon ha vinto 7 volte di cui 4 consecutive (spezzate dall’edizione annullata causa Covid nel 2020) prima di essere “detronizzato” da Alcaraz, che lo ha battuto nelle ultime due finali. Alle soglie dei 38 anni e dopo un 2024 vissuto senza vincere un torneo dello Slam Djokovic vuole riprendersi lo scettro di “Re di Wimbledon” e agganciare Federer nella classifica dei tennisti più vincenti di sempre sull’erba londinese.

Scommessa 3: Novak Djokovic vincente a Wimbledon a 4.00 su Betway

FAQ Quote vincente Wimbledon

Quando si disputerà Wimbledon 2025?

Il torneo di Wimbledon si svolgerà dal 30 giugno al 13 luglio.

Quando è il momento migliore per scommettere sul vincente di Wimbledon?

A questa domanda non vi è una risposta precisa: molto dipende dalla sensibilità di ogni singolo giocatore. Scommettere prima dell’inizio del torneo avendo un’idea precisa della condizione di partenza dei tennisti può rivelarsi una mossa vincente; d’altro canto nel caso di un potenziale outsider anche aspettare i primi turni per vedere l’evoluzione del giocatore.

Chi ha vinto più volte Wimbledon?

Il tennista ad aver trionfato più volte a Londra è Roger Federer che ha conquistato ben 8 volte il torneo di Wimbledon.

Cosa è il Grande Slam e quanti sono i tornei?

I tornei del Grande Slam sono quattro ovvero, in ordine cronologico di inizio, Australian Open, Roland Garros a Parigi, Wimbledon a Londra e US Open a New York. Australian Open e US Open si giocano sul cemento; il Roland Garros sulla terra rossa e Wimbledon sull’Erba. Con Grande Slam si intende la vittoria di tutti e quattro i tornei nello stesso anno solare: la vittoria di questi tornei durante l’attività agonistica e chiamata “Career Grand Slam”.

Chi è il numero 1 della classifica ATP?

L’attuale numero 1 della classifica ATP è Jannik Sinner, davanti ad Alexander Zverev, secondo, e Carlos Alcaraz, terzo. In quarta posizione Novak Djokovic.

Argomenti correlati sulle quote vincente tennis?