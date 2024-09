Quote vincente Australian Open: Sinner riuscirà a confermarsi?

Come sempre la stagione tennistica si aprirà con gli Australian Open, il primo dei quattro prestigiosi tornei del Grande Slam. A detenere attualmente il titolo è il nostro Jannik Sinner, che dopo un 2024 straordinario che lo ha consacrato numero 1 spera di potersi ripetere. Ecco qui le quote vincente Australian Open 2025 nel contesto delle quote tennis per scommettere online.

Vincente Australian Open: i bookmaker vedono Djokovic, Sinner e Alcaraz

Secondo i bookmaker a partire favorito per gli Australian Open è, seppur di poco, Novak Djokovic. Nella sua leggendaria carriera il tennista serbo è riuscito a vincere per 10 volte il torneo diventando il giocatore più vincente sul cemento di Melbourne. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono accreditati come i rivali principali.

I nostri pronostici sul vincitore degli Australian Open

Come sempre nel tennis la vittoria e la sconfitta in un grande torneo possono essere figli di particolari. Non vi è effettivamente ombra di dubbio sul fatto che la vittoria agli Australian Open possa essere ad appannaggio di uno tra Djokovic, eterno fuoriclasse non ancora appagato, e le due stelle, ormai non più emergenti, Alcaraz e Sinner. Occhio però anche a Zverev, ancora a caccia del suo primo titolo in uno Slam e a Medvedev, finalista uscente, che arriverà in Australia con tanta voglia di rivalsa.

Novak Djokovic: l’Australia è il suo regno

Per il fuoriclasse serbo l’anno scorso è stato dolce e amaro: da un lato lo storico oro di Parigi che gli ha consentito di chiudere il “Career Golden Slam” dall’altro il primo anno senza vittorie in uno dei quattro principali tornei del Grande Slam dal 2017. L’Australian Open, dove conquistò il suo primo Slam nel 2008 e in cui ha vinto 10 volte (record assoluto) può essere il contesto giusto per tornare al trionfo.

Scommessa 1: Novak Djokovic vincente Australian Open a 2.50 su bet365

Jannik Sinner, il back-to-back è una missione possibile: quota vincente Australian open

L’anno scorso il tennista altoatesino agli Australian Open ha conquistato il suo primo Slam dando il là alla scalata che lo ha portato sul tetto del Ranking Atp. Il campione italiano arriva a Melbourne certo di essere numero 1 al mondo e con un altro risultato di prestigio come la vittoria negli ultimi Australian Open. La sua candidatura è una delle più forti in assoluto.

Scommessa 2: Jannik Sinner vincente Australian Open a 3.00 su Goldbet

Alcaraz a caccia del Career Grand Slam: quote vincente Australian Open

Dopo un 2024 che nonostante qualche infortunio è stato di spessore assoluto con il back-to-back di Wimbledon, il trionfo al Roland Garros e l’argento olimpico il tennista spagnolo vuole rilanciare la sua corsa alla vetta del ranking. L’Australian Open e l’unico grande torneo che manca ad Alcaraz, che, in caso di vittoria, diventerebbe il più giovane tennista maschile di tutti i tempi a chiudere il Career Grand Slam.

Scommessa 3: Carlos Alcaraz vincente Australian Open a 3.25 su Bwin

Medvedev e Zverev: le quote vincente dei possibili outsider

Senza ombra di dubbio Daniil Medvedev arriverà a Melbourne con tutta la voglia possibile di vincere: il tennista russo ha perso tre finali degli Australian Open, tra cui l’ultima: per uno dei migliori giocatori sul cemento c’è dunque un tabù da sfatare. Così come è da sfatare per l’attuale numero 2 del mondo Zverev, il tabù di una vittoria in un Grande Slam. Il tennista tedesco l’anno scorso ci è andato vicino sulla terra rossa di Parigi: l’Australian Open può essere la chance giusta.

Scommesse outsider: Danil Medvedev vincente Australian Open a 8.50 su Betway; Alexander Zverev vincente Australian Open a 16.00 su Betflag.

FAQ Quote vincente Australian Open

Quando si disputeranno gli Australian Open 2025?

Gli Australian Open si disputeranno dal 12 al 26 gennaio.

Quando è il momento migliore per scommettere sul vincente degli Australian Open?

A questa domanda non vi è una risposta precisa: molto dipende dalla sensibilità di ogni singolo giocatore. Scommettere prima dell’inizio del torneo avendo un’idea precisa della condizione di partenza dei tennisti può rivelarsi una mossa vincente; d’altro canto nel caso di un potenziale outsider anche aspettare i primi turni per vedere l’evoluzione del giocatore.

Cosa è il Grande Slam e quanti sono i tornei?

I tornei del Grande Slam sono quattro ovvero, in ordine cronologico di inizio, Australian Open, Roland Garros a Parigi, Wimbledon a Londra e US Open a New York. Australian Open e US Open si giocano sul cemento; il Roland Garros sulla terra rossa e Wimbledon sull’Erba. Con Grande Slam si intende la vittoria di tutti e quattro i tornei nello stesso anno solare: la vittoria di questi tornei durante l’attività agonistica e chiamata “Career Grand Slam”.

Chi è il numero 1 della classifica ATP?

L’attuale numero 1 della classifica ATP è Jannik Sinner, davanti ad Alexander Zverev, secondo, e Carlos Alcaraz, terzo. In quarta posizione Novak Djokovic. In vista degli Australian Open Sinner dovrebbe mantenere la testa della classifica.

