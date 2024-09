Gli US Open sono l’ultimo dei tornei del Grande Slam a disputarsi nel calendario tennistico: l’ultimo passaggio di prestigio prima del ponte che porta dal vecchio al nuovo anno. Ecco qui le quote vincente degli US Open nel contesto delle quote tennis dei bookmaker legali.

Vincente US Open: Sinner riuscirà a confermarsi?

Nel 2024 gli US Open hanno visto il trionfo di Jannik Sinner. Il tennista italiano sul cemento di Flushing Meadows ha giocato un torneo semplicemente straordinario concedendo soli due set agli avversari. Poi la finale con l’americano Fritz vinta perentoriamente 3-0 con tanto di controbreak decisivo per chiudere l’ultimo set 7-5. Sul cemento Sinner nel 2024 ha dimostrato di avere una marcia in più: riuscirà a confermarsi anche nella prossima edizione?

FAQ Quote vincente US Open

Quando si disputeranno gli US Open 2025?

Gli US Open si svolgeranno negli Stati Uniti d’America dal 25 agosto al 6 settembre.

Quando è il momento migliore per scommettere sul vincente degli US Open?

A questa domanda non vi è una risposta precisa: molto dipende dalla sensibilità di ogni singolo giocatore. Scommettere prima dell’inizio del torneo avendo un’idea precisa della condizione di partenza dei tennisti può rivelarsi una mossa vincente; d’altro canto nel caso di un potenziale outsider anche aspettare i primi turni per vedere l’evoluzione del giocatore.

Chi ha vinto più volte gli US Open?

Il tennista ad aver trionfato più volte negli U.S.A e lo statunitense Richard Sears con 7 successi. Parlando di era Open i più titolati sono Jimmy Connors, Pete Sampras e Roger Federer con 5 vittorie.

Cosa è il Grande Slam e quanti sono i tornei?

I tornei del Grande Slam sono quattro ovvero, in ordine cronologico di inizio, Australian Open, Roland Garros a Parigi, Wimbledon a Londra e US Open a New York. Australian Open e US Open si giocano sul cemento; il Roland Garros sulla terra rossa e Wimbledon sull’Erba. Con Grande Slam si intende la vittoria di tutti e quattro i tornei nello stesso anno solare: la vittoria di questi tornei durante l’attività agonistica e chiamata “Career Grand Slam”.

Chi è il numero 1 della classifica ATP?

L’attuale numero 1 della classifica ATP è Jannik Sinner, davanti ad Alexander Zverev, secondo, e Carlos Alcaraz, terzo. In quarta posizione Novak Djokovic.

