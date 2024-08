Mancano ormai poche ore alla finale dell’ATP 1000 di Cincinnati che vedrà impegnato il nostro Jannik Sinner contro il padrone di casa Tiafoe. L’azzurro, nonostante una condizione fisica non ancora brillantissima, in semifinale ha avuto la meglio di Zverev all’esito di una battaglia epica e ha dimostrato ancora una volta di aver una marcia in più rispetto a tutti soprattutto dal punto di vista mentale. Tiafoe, invece, è un po’ la sorpresa di questo torneo ma si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di giocarsela sino in fondo.

Pronostico Tennis Sinner – Tiafoe

Quota vincente incontro finale ATP 1000 Cincinnati bet365 Lottomatica Betsson Sinner 1.33 1.31 1.32 Tiafoe 3.40 3.40 3.45

Pronostico Sinner: il percorso dell’azzurro

Dopo essere stato eliminato a Montreal ai quarti di finale, Sinner si presentava a Cincinnati con l’obiettivo di arrivare il più in fondo possibile, ma anche e soprattutto di recuperare la migliore condizione fisica. I problemi all’anca tormentano ancora il ragazzo originario di San Candido che, però, ha capito come limitare i danni e sta riuscendo a trovare le giuste contromisure. Ai quarti di Cincinnati Jannik ha nuovamente incontrato Rublev ma questa volta ha avuto la meglio in tre set e si è conquistato il pass per la semifinale dove invece ha dovuto vedersela con Zverev. Il tedesco si è ormai ripreso dal brutto infortunio patito al Roland Garros di due stagioni fa e ha dato l’impressione di essere tornato al suo top di condizione, ma nonostante questo ha dovuto arrendersi all’italiano in due set.

Pronostico Tiafoe: lo storico dell’avversario

Ora Sinner in finale dovrà vedersela con il padrone di casa Tiafoe che su questa superficie è sempre molto pericoloso e che fa delle variazioni e dell’imprevedibilità il suo marchio di fabbrica. In questa edizione del torneo lo statunitense ha già eliminato un Musetti non al meglio e in semifinale ha superato con il risultato di due set a uno il danese Rune che, invece, aveva eliminato dal torneo Berrettini. In vista del match, Sinner è senza ombra di dubbio il favorito per la vittoria finale e la conseguente vittoria del torneo, ma occhio a Tiafoe che è davvero capace di tutto e potrà creare più di una insidia al nostro azzurro.

Le ambizioni stagionali di Sinner

Per Sinner la vittoria a Cincinnati sarebbe importantissima per allungare in classifica sugli inseguitori Alcaraz e Djokovic che dopo la finale di Wimbledon non sono praticamente più riusciti a scendere in campo con continuità all’interno del circuito ATP ma sono ancora a breve distanza dal primo posto attualmente occupato proprio da Sinner.

La sensazione diffusa è che al momento questi tre abbiano qualcosa in più rispetto a tutti gli altri e che saranno proprio loro a giocarsi la vittoria degli Slam anche negli anni a venire. Alle loro spalle continuano a crescere i tanti giovani, anche azzurri, che si sono messi in mostra negli ultimi mesi e negli ultimi anni ma, almeno per il momento, la differenza tra i TOP 3 e gli altri è ancora troppo netta. L’unico che sembra in grado di avvicinarli è proprio Zverev che, però, storicamente fatica a trovare i risultati con continuità e sarà chiamato al definitivo salto di qualità.

