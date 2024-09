Pronostici Genoa-Juventus: quote e formazioni

Tra i match più interessanti della sesta giornata di Serie A spicca la sfida di Marassi tra il il Genoa di Gilardino e la Juventus di Thiago Motta, in programma sabato 28 settembre alle 18. Qui i pronostici di Genoa-Juventus e le quote dei migliori bookmaker online.

Pronostico Genoa-Juventus: le quote dei bookmaker





Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori

Scommesse Genoa-Juventus: analisi match e pronostici

Il Genoa ha viaggiato decisamente a corrente alternata: il “Grifone” in questo inizio di stagione si è fatto valere contro squadre d’alta classifica, costringendo al pari sia l’Inter campione d’Italia che la Roma.

Contro squadre di cabotaggio più basso invece la squadra di Gilardino ha fatto tanta fatica come testimoniato dalle sconfitte contro Verona e Venezia nell’ultima giornata, segnata anche dal bruttissimo infortunio a Malinovskyi. I 5 punti conquistati sono comunque un bottino relativamente deludente.

Il Genoa, che ha perso come detto Malinovskyi per un grave infortunio che lo terrà fuori per almeno metà stagione, in compenso recupera Miretti. Niente da fare invece Messias, ancora acciaccato.

La Juventus invece arriva all’impegno con un po’ di pressione. I bianconeri sono a 9 punti in classifica, sono ancora imbattuti e sono riusciti a tenere sempre la loro porta inviolata. I 3 0-0 consecutivi nelle sfide contro Roma, Empoli e Napoli al tempo stesso però sono la spia di un attacco che non riesce a girare sempre bene.

Thiago Motta ritrova Francisco Conceicao ma dovrà fare a meno di Weah per un problema alla caviglia. Fuori anche Milik mentre invece Gatti, out contro il Napoli, è pronto a tornare al centro della difesa.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Badelj, Martin; Pinamonti, Vitinha.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Quali scommesse piazzare per Genoa-Juventus? Pronostici e quote

Il Genoa è una squadra che non rinuncia ad attaccare se ha l’opportunità e che al tempo stesso ha ancora qualcosa da registrare nella retroguardia. La Juve dopo tre 0-0 consecutivi ha bisogno di ritrovare la rete. In questo scenario possono essere segnati tanti gol.

Scommessa 1: over 2,5 a 2.22 su NetBet

Quella di Marassi è senza dubbio una sfida tra due squadre con personalità. Una partita con tante occasioni sembra essere nell’ordine delle cose e in una sfida giocata le possibilità che possa verificarsi un episodio che richieda l’intervento del VAR non sono poi così poche.

Scommessa 2: chiamata VAR sì a 3.85 su Eurobet

Tra campionato e Champions Dusan Vlahovic è a secco di gol da ormai 4 partite. L’astinenza da gol del centravanti bianconero comincia a far rumore e tutti si aspettano una risposta dal 9 della Juventus: la partita col Bologna potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi.

Scommessa 3: Vlahovic primo marcatore a 4.75 su Betsson

