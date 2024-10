Il big-match della settima giornata di Serie A è senza dubbio la sfida del Franchi tra Fiorentina e Milan in programma domenica 6 ottobre alle 20:45: i viola cercano punti per avvicinarsi alle posizioni di vertice; i rossoneri per tenere la scia del Napoli. In questo articolo i pronostici di Fiorentina-Milan e le migliori quote dei bookmaker.

Pronostico Fiorentina-Milan: leggermente favorita la squadra di Fonseca





Secondo i bookmaker il Milan parte coi favori del pronostico rispetto alla Fiorentina: la distanza tra le due compagini non è però ritenuta abissale. Ecco qui le quote della partita.

Ulteriori quote possono essere trovate sui portali ufficiali dei bookmaker. I lettori che volessero approfondire ulteriormente sul mondo betting possono anche consultare:

La nostra pagina sui migliori siti di scommesse

La nostra guida sul codice promozionale BetFlag

Scommesse Fiorentina-Milan: analisi match e pronostici

L’inizio del nuovo corso di Raffaele Palladino sulla panchina viola è stato altalenante: 7 i punti conquistati nelle prime 6 gare, con una sola vittoria all’attivo contro la Lazio, e la sensazione che ci sia ancora tanto da registrare, specie in difesa.

Alla partita contro il Milan la Fiorentina arriva dopo la vittoria per 2-0 in Conference League contro il club gallese The New Saints, con la consapevolezza di dover portare a casa il massimo possibile contro un avversario attrezzato come lo è il club rossonero. Al netto del difensore Pongracic, comunque sulla via del recupero, e di Mandragora alle prese con un problema al ginocchio che potrebbe essere serio, tutti a disposizione per i viola.

La squadra di Fonseca invece dopo un inizio stentato in campionato ha fatto grandi progressi vincendo tre partite consecutive, tra cui il derby, salendo in alto in classifica. Il Milan arrivera alla partita con la voglia di riscattare la sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Champions League, competizione in cui invece ha perso le prime due gare.

Per la sfida di Firenze al netto dei lungodegenti Sportiello, Florenzi e Bennacer i rossoneri avranno tutti a disposizione.

Favorite e quote Fiorentina-Milan

Ecco dunque in sintesi le quote della partita:

1 a 3.05 su BetFlag

X a 3.50 su William Hill

2 a 2.28 su NetBet

over 3,5 a 2.60 su Snai

Gol da fuori area sì a 2.50 su Goldbet

Colpani marcatore sì a 4.40 su Bwin

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Martinez Quarta, Comuzzo, Gosens; Bove, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Kouame, Kean.

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leão; Morata, Abraham.

Quali scommesse piazzare per Fiorentina-Milan? Pronostici e quote

Negli ultimi anni le sfide tra Fiorentina e Milan al Franchi hanno spesso regalato molti gol e partite combattute. Considerando i giocatori a disposizione delle due squadre anche la sfida di domenica promette bene in tal senso.

Scommessa 1: over 3,5 a 2.60 su Snai

Come detto non mancano i giocatori tecnici e molti di questi sono anche bravi nelle conclusioni da fuori area. Non ci sarebbe da stupirsi se dunque dovesse succedere che durante la partita una delle due squadre segni colpendo dalla distanza.

Scommessa 2: gol da fuori area sì a 2.50 su Goldbet

Dopo essere arrivato in estate alla Fiorentina con grandi aspettative Colpani ha sino ad ora un po’ deluso apparendo lontano dal livello messo in mostra al Monza. Il talento del giocatore è fuori discussione e la partita contro il Milan, avversario forte che comunque tende a concedere qualcosa, potrebbe essere per lui l’occasione di rompere il ghiaccio.

Scommessa 3: Colpani segna gol sì a 4.40 su Bwin

I seguenti articoli sono correlati all’argomento calcio