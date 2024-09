Nell’ottava giornata della Liga è tempo di “derbi madrileño”. Il 29 settembre alle 21 allo stadio Metropolitano va in scena la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid, al momento rispettivamente terza e seconda forza del campionato. In questo articolo i pronostici di Atletico Madrid-Real Madrid e le quote dei migliori bookmaker.

Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: “Blancos” leggermente favoriti





Secondo i bookmaker i “Merengues” partono leggermente favoriti rispetto ai rivali cittadini, la cui quota per la vittoria non è molto più alta rispetto a quella del Real. Ecco qui le quote per l’evento.

Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori

Atletico Madrid-Real Madrid: pronostici e scommesse bet365 Bwin Snai 1 2.75 2.75 2.75 X 3.40 3.60 3.45 2 2.50 2.37 2.40

Scommesse Atletico Madrid-Real Madrid: analisi match e pronostici

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento da imbattute: l’Atletico Madrid ha conquistato 15 punti, il Real Madrid 17. Al tempo stesso sia “Colchoneros” che “Merengues” sanno di dover vincere per tenere il passo del Barcellona, attualmente primo a punteggio pieno dopo sette vittorie consecutive.

L’Atletico Madrid è reduce dalla vittoria in extremis sul Celta Vigo con la rete di Julian Alvarez, uno dei grandi colpi dell’ultimo calciomercato europeo. Anche quest’anno i “Rojiblancos” stanno confermando di essere una squadra che fa della solidità il suo tratto principale: solamente 3 i gol subiti per ora nella Liga.

Per il derby la squadra dovrà fare a meno di Barrios e Azpilicueta, entrambi infortunati: per il resto Simeone ha l’imbarazzo della scelta.

Dopo un inizio un po’ a salve in campionato, con due pareggi e una vittoria nelle prime tre gare, il Real Madrid sembra aver ingranato la marcia alta nella Liga con quattro successi consecutivi, ultimo quello casalingo contro l’Alaves.

Nella sfida contro i rivali cittadini la squadra di Carlo Ancelotti dovrà però fare a meno di Kylian Mbappé: la stella francese sarà out per qualche settimana a causa di un infortunio muscolare e la sua assenza si aggiunge a quelle di Brahim Diaz, Ceballos e del lungodegente Alaba. A prendere il posto del classe 1998 dovrebbe essere il giovane talento brasiliano Endrick ma occhio alla possibilità di un ritorno di Bellingham da falso 9 con Modric titolare.

Resta in dubbio Camavinga, sulla via del recupero da un problema al ginocchio. Torna invece disponibile Carvajal, uno dei leader di questa squadra.

Le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-4-2-1): Oblak; Le Normand, Gimenez, Reinilido; Llorente, Gallagher, Koke, Giuliano Simeone; Griezmann, Alvarez; Sørloth.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Endrick, Vinicius Junior.

Nelle ultime 7 partite giocate tra Liga, Coppa del Re e Supercoppa Spagnola entrambe le squadre sono riuscite a segnare. Considerando il talento delle due rose questo può sicuramente accadere anche in questo derby.

Scommessa 1: goal a 1.55 su Goldbet

Al di là della qualità enorme delle due squadre il derby resta una partita carica di adrenalina e tensione, specie se in palio ci sono punti importanti per la lotta alla vittoria nella Liga. Considerando anche la grande foga agonistica di entrambi i club, non ci sarebbe da stupirsi se venissero date tante ammonizioni.

Scommessa 2: over 7,5 cartellini gialli a 2,85 su Betsson

Senza dubbio sono due dei protagonisti più attesi. Sponda Atletico Julian Alvarez, a segno in 2 delle ultime 3 partite, vuole conquistare definitivamente il suo nuovo pubblico; in casa Real invece l’uomo della provvidenza resta sempre Vinicius Junior. Il brasiliano ha segnato 8 gol (di cui 5 nella Liga) in 13 partite giocate contro i “Colchoneros”.

Scommesse marcatori: Julian Alvarez marcatore sì a 2.90 su Netbet; Vinicius Junior marcatore sì a 2.62 su William Hill

