La Champions League continua con la seconda giornata della fase campionato: la Juventus dopo la vittoria all’esordio contro il Psv è chiamata alla sfida in trasferta contro il Lipsia, una delle squadre migliori di Germania. In questo articolo i pronostici di Lipsia-Juventus e le quote dei migliori bookmaker online.

Secondo i bookmaker il Lipsia parte leggermente favorito rispetto alla Juventus: ecco qui le quote della partita.

Le quote sono esatte al momento della pubblicazione e possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.





Scommesse Lipsia-Juve: analisi match e pronostici

Dopo 3 0-0 di fila in Serie A la Juventus si è sbloccata nella netta vittoria di Marassi per 3-0 contro il Genoa, mantenendo per altro ancora una volta la porta imbattuta. La squadra di Thiago Motta sino ad ora non ha mai perso e vuole continuare la sua striscia vincente in Europa dopo il brillante esordio di due settimane fa contro il Psv.

Al netto di Weah e Milik, entrambi infortunati, i bianconeri avranno tutta la squadra a disposizione in vista di una sfida insidiosa contro un avversario di tutto rispetto.

Il Lipsia ha iniziato la sua stagione nel complesso bene: in Bundesliga il club tedesco è al terzo posto a quota 11 punti, unico team assieme al Bayern capolista ancora imbattuto. La squadra di Rose ha subito solo 2 reti mostrando grande solidità e nell’ultima giornata ha rifilato un secco poker all’Augsburg, ritrovando quella prolificità mancata nelle prime uscite.

L’unica sconfitta stagionale, rimediata all’esordio stagionale in Champions contro l’Atletico in una partita persa 2-1 al 90’, mette un po’ sotto pressione il club tedesco, bisognoso di muovere la sua classifica. Al netto del fantasista Kampl, del giovane talento Ouedraogo e del lungodegente Schlager, saranno tutti a disposizione, a cominciare dal temibile tridente offensivo Simons-Sesko-Openda.

Probabili formazioni

Lipsia (4-4-2): Gulácsi; Henrichs, Orbán, Lukeba, Raum; Simons, Seiwald, Haidara, Nusa; Openda, Šeško.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Quali scommesse piazzare per Lipsia-Juve? Pronostici e quote

Due squadre non certo rinunciatarie che in campo possono schierare giocatori di grande qualità in avanti: Lipsia e Juventus hanno abbastanza risorse per potersi colpire a vicenda.

Scommessa 1: goal sì a 1.70 su bet365

Sulla carta è una sfida tra un Lipsia giovane negli interpreti ma talentuoso e consolidato nel gioco ed una Juventus all’alba di un nuovo ciclo partito con buone premesse ma ancora alla ricerca di una sua identità definitiva. I valori sulla carta sono simili e questo fa pensare che alla fine, in termini di risultato possa regnare l’equilibrio.

Scommessa 2: parziale finale X-X a 5.00 su Bwin

All’orizzonte anche una sfida tra centravanti. Sponda Lipsia il belga Openda, autore di 3 gol in 5 partite di Bundesliga; in casa Juventus Vlahovic reduce dalla doppietta contro il Genoa, fondamentale per sbloccarsi dopo qualche settimana difficile. Entrambi possono e vogliono essere protagonisti in zona gol.

Scommesse marcatori: Openda marcatore sì a 2.20 su BetFlag; Vlahovic marcatore sì a 3.07 su Betway

