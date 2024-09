Nella seconda giornata di Champions League il match di cartello è senza dubbio quello dell’Emirates tra l’Arsenal e il Paris Saint-Germain in programma martedì 1 ottobre alle 21. In questo articolo i pronostici di Arsenal-Psg e le quote dei migliori bookmaker.

Pronostico Arsenal-Psg: inglesi nettamente favoriti

Pochi dubbi secondo i bookmaker: l’Arsenal è da considerarsi come favorito del match con i campioni di Francia che partono indietro. Ecco qui le quote della partita.

Le quote sono esatte al momento della pubblicazione e possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.





Scommesse Arsenal-Psg: analisi e pronostici

I “Gunners” sono reduci dal 4-2 interno contro il Leicester City, che ha consentito loro di agganciare al secondo posto in Premier i rivali del Manchester City a quota 14 punti, col Liverpool nel frattempo issato in vetta a 15.

Sino ad ora la squadra guidata da Arteta non ha mai perso in questa stagione ma il pareggio a reti bianche nell’esordio stagionale in Champions contro l’Atalanta mette un po’ sotto pressione il club del North London, bisognoso di fare punti nella fase campionato.

I “Gunners” arrivano all’appuntamento con diversi infortunati. Certamente non saranno della partita capitan Ødegaard e il neoacquisto Merino, assenze che riducono la scelta in mezzo al campo. Qualche problema anche in difesa dove, oltre a Tomiyasu e Zinchenko, dovrebbe mancare pure il terzino destro Ben White.

Anche il Psg arriva a questa partita da imbattuto. In termini di risultati l’inizio di stagione dei campioni di Francia e stato quasi perfetto con 5 vittorie e 1 pari in Ligue 1 (nella quale si trovano al primo posto a pari merito col Monaco a quota 16) cui si aggiunge la vittoria in Champions League nella prima giornata contro il Girona.

Per la prima volta senza la stella Mbappé dopo 7 stagioni, il Psg si presenta comunque con una rosa di tutto rispetto alla quale il tecnico Luis Enrique sta cercando di dare nuovi equilibri di squadra.

Contro l’Arsenal mancheranno certamente Lucas Hernandez, Kimpembe e Gonçalo Ramos: recuperati invece Gigio Donnarumma, Nuno Mendes, Vitinha e Asensio assenti nell’ultima partita vinta dal Paris per 3-1 contro il Rennes. Escluso dalla partita invece Ousmane Dembélé, a seguito di una discussione con il tecnico Luis Enrique.

Probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Partey; Saka, Trossard, Martinelli; Havertz.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian, Vitinha, Zaire-Emery; Kolo Muani, Kangin Lee; Barcola.

Quali scommesse piazzare per Arsenal-Psg? Pronostici e quote

Tanti giocatori di qualità e due tecnici di formazione iberica che certamente non amano il gioco di rimessa. Gli ingredienti per una partita con tanti gol ci sono tutti.

Scommessa 1: over 3,5 a 2.60 su Snai

In una partita con così tanti giocatori di qualità e due squadre propositive è inevitabile che i difensori possano essere costretti a ricorrere alle cattive o venire bruciati dalle giocate degli avversari. Non ci sarebbe da stupirsi se qualche giocata fallosa capitasse dentro l’area.

Scommessa 2: rigore sì a 2.75 su Eurobet

Autore di 2 gol nelle prime 6 uscite in Premier Leandro Trossard può mettere in difficoltà la difesa del Psg coi suoi movimenti tra le linee e trovare la via del gol. Lo stesso discorso vale decisamente dall’altro lato per il talentuoso Bradley Barcola: l’ala sinistra francese è in forma strepitosa e ha già segnato 6 gol nelle prime 6 di Ligue 1.

Scommesse marcatori: Trossard marcatore sì a 3.05 su Goldbet; Barcola marcatore sì a 4.00 su NetBet

