Pronostici Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: quote e formazioni

L’andata del match più atteso dell’anno in Bundesliga va in scena già alla quinta giornata. Sabato 28 settembre 2024 infatti il Bayern Monaco sfida il super Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania e intento a difendere lo storico primo titolo dell’anno scorso. In questo articolo ecco le quote dei migliori bookmaker online e i pronostici di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: bavaresi nettamente favoriti

Pochi dubbi secondo i bookmaker: il Bayern Monaco parte nettamente favorito sui campioni di Germania in carica. Ecco qui le quote del match.





Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: pronostici e scommesse bet365 Bwin Betsson 1 1.70 1.72 1.68 X 4.20 4.20 4.40 2 4.10 4.00 4.25

Ulteriori quote possono essere trovate sui portali ufficiali dei bookmaker. I lettori che volessero approfondire ulteriormente sul mondo betting possono anche consultare:

La nostra pagina sui migliori siti di scommesse

La nostra guida sul codice di registrazione bet365

Scommesse Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: analisi match e pronostici

Per i bavaresi il nuovo corso con alla guida Vincent Kompany è iniziato nel modo migliore possibile: quattro vittorie consecutive in campionato con 16 gol segnati e 3 subiti, cui si aggiunge il roboante trionfo per 9-2 sulla Dinamo Zagabria in Champions League.

Dopo le delusioni della scorsa stagione, la prima senza titoli dalla 2011/2012, il club bavarese vuole riprendere la sua posizione di egemonia. Per la sfida contro il Bayer, non decisiva ma comunque importante, il Bayern non avrà a disposizione i terzini destri Boey e Stanisic (giocherà lì uno tra Laimer e Kimmich) e il centrale Ito. Il dubbio più grande resta quello di Neuer ancora in forse dopo l’infortunio in Champions: in porta potrebbe toccare ancora a Sven Ulreich.

Un po’ meno brillante invece l’inizio del Leverkusen. I campioni di Germania hanno visto la fine della loro striscia di imbattibilità in Bundesliga durata 43 partite su due stagioni perdendo alla seconda giornata contro il Lipsia. Per il resto 3 vittorie in campionato (ultima il pirotecnico successo per 4-3 sul Wolfsburg) e il netto 4-0 esterno in Champions rifilato ai vice-campioni d’Olanda del Feyenoord.

La partita contro il Bayern è l’occasione per gli uomini di Xabi Alonso di rilanciare le ambizioni in campionato: il tecnico spagnolo avrà tutti a disposizione, al netto dell’attaccante Terrier, squalificato.

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Coman; Kane.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli, Boniface.

Quali scommesse piazzare per Bayern Monaco-Bayer Leverkusen? Pronostici e quote

Vero che nei big-match nelle fasi iniziali vi è sempre un po’ di tensione e cautela ma Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sono due squadre talentuose e dal piglio decisamente offensivo. Difficilmente faranno calcoli e sin da subito proveranno a farsi male: uno scenario che porta a immaginare dei gol già nel primo tempo.

Scommessa 1: over 1,5 1T a 1.90 su Goldbet

Tra le due squadre quella che sulla carta ha il maggiore potenziale è il Bayern Monaco il che (considerando la forza di squadra del Leverkusen) rende l’idea dello spessore tecnico dei bavaresi. Come in ogni big-match si parte idealmente alla pari ma col passare dei minuti il fattore Allianz Arena e le alternative a disposizione di Kompany, possono fare la differenza.

Scommessa 2: parziale finale X-1 a 5.50 su William Hill

Sono talmente tanti i giocatori di qualità a disposizione delle due squadre che, potenzialmente, può davvero andare in gol chiunque. Per il Bayern Monaco può toccare ancora una volta a Michael Olise: il talentuoso trequartista esterno francese ha segnato 4 gol nelle ultime 2 gare e per ora sta ripagando i soldi spesi per comprarlo dal Crystal Palace.

Sponda Leverkusen invece può essere ancora una volta il turno di Florian Wirtz: il prodotto del vivaio del Bayer nelle partite importanti sa spesso esaltarsi.

Scommesse marcatori: Olise marcatore sì a 3.85 su BetFlag; Wirtz marcatore sì a 4.25 su NetBet

I seguenti articoli sono correlati all’argomento calcio