La quinta giornata di Serie A mette in scena due grandi big-match: il primo è Juventus-Napoli, ormai una classica del calcio italiano, in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium. Qui i pronostici di Juventus-Napoli e le quote dei migliori bookmaker online.

Pronostico Juve-Napoli: bianconeri leggermente favoriti

Secondo i bookmaker i bianconeri partono un po’ più in avanti rispetto ai partenopei nel pronostico. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori

Juventus-Napoli: pronostici e scommesse bet365 Betsson William Hill 1 2.20 2.20 2.20 X 3.40 3.40 3.30 2 3.30 3.40 3.40

Ulteriori quote possono essere trovate sui portali ufficiali dei bookmaker. I lettori che volessero approfondire ulteriormente sul mondo betting possono anche consultare:

La nostra guida sul codice promozionale bet365

La nostra pagina sui migliori siti per scommettere sul calcio

Scommesse Juventus-Napoli: analisi match e pronostici

Quella dell’Allianz Stadium è una sfida tra due squadre in salute.

La Juventus arriva alla partita dopo la vittoria importante in Champions con il Psv ed in campionato, pur non vincendo da due match, è imbattuta e non ha preso ancora gol. Per la squadra di Thiago Motta la partita contro i partenopei è un vero e proprio banco di maturità.

Alla sfida di sabato mancheranno sicuramente Milik e Conceição mentre resta in dubbio Gatti per un problema alla caviglia: in mezzo alla difesa potrebbe dunque trovare spazio capitan Danilo.

Il Napoli del grande ex Antonio Conte invece dopo il tracollo alla prima giornata contro il Verona ha messo a segno tre vittorie consecutive, non sempre convincendo del tutto ma portando sempre a casa il risultato anche con successi netti come l’ultimo col Cagliari.

In grandissimo spolvero nell’ultimo periodo il neo-acquisto Romelu Lukaku che, in 92 minuti giocati su 2 partite, ha messo a segno 2 gol e servito 2 assist. Conte sta trovando gradualmente le certezze di squadra: per la Juve avrà la rosa al completo.

Quali scommesse piazzare per Juventus-Napoli? Pronostici e quote

Da un lato una squadra che in cinque partite ufficiali ha preso un solo gol; dall’altro una squadra che, pur in fase di registrazione dei meccanismi, ha nella compattezza difensiva un tratto distintivo del gioco del tecnico. In questo contesto può uscire fuori una partita molto tirata in cui trovare spazi per segnare non sarà semplice.

Scommessa 1: under 2,5 a 1.65 su Betflag

Anche se Juve e Napoli, al di là dei numeri, non sono in senso stretto due squadre difensiviste viene difficile pensare che possano sbilanciarsi troppo nella prima fase di gioco. Alla lunga la qualità dei giocatori in campo può venire fuori ma nel primo tempo è lecito aspettarsi una partita più tattica.

Scommessa 2: X primo tempo a 2.00 su Bwin

Come detto l’impatto di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli è stato eccellente: il belga ha ritrovato il suo “maestro” Conte e sembra un altro giocatore rispetto al recente passato. In casa Juventus invece Yildiz ha trovato il suo primo gol stagionale col Psv ma deve ancora sbloccarsi in campionato. Entrambi potrebbero trovare la via del gol.

Scommesse marcatori: Lukaku marcatore sì a 3.50 su Eurobet; Yildiz marcatore sì a 5.00 su NetBet

Questi articoli sono correlati al tema calcio: