Il Napoli rifila un poker al Cagliari e vola in testa alla Serie A. Rallentano Inter e Roma

Continua a regalare sorprese questo primo scorcio della Serie A 2024-2025 di calcio maschile, con le big che faticano a trovare grande costanza di rendimento lasciando per strada diversi punti contro squadre di medio-bassa classifica. Quest’oggi sono andate in archivio altri cinque partite valevoli per la quarta giornata del girone d’andata della massima serie, in attesa dei due posticipi in programma domani (Parma-Udinese e Lazio-Verona).

Terzo successo consecutivo e leadership provvisoria della Serie A a quota 9 punti per il Napoli di Antonio Conte, che espugna l’Unipol Domus travolgendo il Cagliari con un netto 4-0 firmato da Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. I partenopei balzano così da soli in testa alla graduatoria, sfruttando i passi falsi odierni di Torino e Inter oltre allo 0-0 di ieri tra Empoli e Juventus.

Pareggio a reti bianche allo Stadio Olimpico tra Torino e Lecce, mentre i campioni d’Italia nerazzurri hanno rischiato addirittura di perdere a Monza dopo il gol di Dany Mota all’81’, pareggiando i conti sull’1-1 con la rete di Dumfries all’88’. Non si sblocca la Roma di Daniele De Rossi, che trova a Genova (contro il Genoa) il primo sigillo in giallorosso di Dovbyk ma viene raggiunta al 96′ dal gol di De Winter restando dunque ancora senza successi dopo quattro turni.

Da segnalare infine la pirotecnica vittoria casalinga in rimonta dell’Atalanta per 3-2 sulla Fiorentina, con le cinque reti messe a segno tutte nel primo tempo. Decisivi per la banda di Gasperini i gol di Retegui, De Ketelaere e Lookman, mentre non sono bastate ai Viola le reti di Martinez Quarta e Kean.