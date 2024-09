Pronostici Israele-Italia: quote e informazioni utili per scommettere

Archiviata la sfida contro la Francia la nazionale italiana si prepara a tornare in campo per la seconda giornata del gruppo A 2 della Nations League 24/25. Sul campo neutro di Budapest gli azzurri affrontano la nazionale israeliana, sulla carta la compagine meno attrezzata in un girone in cui ci sono anche Francia e Belgio.

Ecco i migliori pronostici di Israele-Italia, le quote dei migliori bookmaker online, offerte dai nostri esperti di scommesse online assieme ai consigli per scommettere sulla sfida tra transalpini e azzurri.

Quote Israele-Italia: chi vincerà la partita?

Secondo i bookmaker la nostra nazionale parte nettamente favorita rispetto agli avversari. Ecco qui le quote della partita: queste sono suscettibili di variazione, per conoscere eventuali cambiamenti consultare il sito dell’operatore.

Israele-Italia: pronostici e scommesse Netbet William Hill Bwin 1 1.38 1.36 7.75 X 4.85 4.50 5 2 7.75 8 1.39

Ulteriori quote e pronostici su Francia-Italia possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori che volessero saperne di più sul mondo betting possono visitare:

La nostra pagina sui migliori siti di scommesse per conoscere i migliori operatori italiani

La nostra guida sul codice di presentazione di bet365 e a bonus e promozioni cui può dare accesso

Scommesse Israele-Italia: analisi match e pronostici

L’Italia arriva a questo impegno con la consapevolezza di non poter sbagliare il match sia per tenere vive le speranze di qualificarsi ai quarti di finale della competizione, sia per evitare, pensando allo scenario peggiore, il rischio di una retrocessione nel gruppo B, come accaduto all’Inghilterra lo scorso anno. La nazionale guidata da Ran Ben Shimon, arriva con la consapevolezza di avere davanti una squadra più forte ma anche poco se non nulla da perdere. Le due squadre si incontrano per la sesta volta a 7 anni di distanza dall’ultimo match valido per le qualificazioni ai mondiali 2018: allora finì 3-1 per la nostra nazionale.

Israele-Italia: le probabili formazioni

Israele (4-3-3): Gelafi; Dasa, Schlomo, Nachmias, Gropper; Gordana, Lavi, Gloukh; Solomon, Baribo, Abada.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Bastoni, Buongiorno, Calafiori; Di Lorenzo, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui.

Quali scommesse piazzare per Israele-Italia?

La nazionale italiana arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di non poter sbagliare e la necessità di lasciarsi alle spalle i deludenti mesi che hanno portato al fallimento nell’Europeo in Germania. La sfida contro un avversario sulla carta inferiore può essere l’occasione per ottenere una vittoria che non sia di misura.

Scommessa 1: Italia 2 con handicap (a 1) a 2 su Bwin

Un avversario da non sottovalutare

Per quanto vero che in un girone con Francia e Belgio sia l’avversario certamente meno temibile, la nazionale israeliana resta comunque un avversario da non sottovalutare con elementi di valore, specie nel reparto avanzato. I fantasisti esterni Manor Solomon e Lior Abada e il centrocampista del Salisburgo Oscar Gloukh sono i giocatori di maggior talento e possono creare dei pericoli. Non a caso la nazionale israeliana va comunque a segno con una certa regolarità mentre l’Italia nell’ultimo periodo ha fatto un po’ più di fatica a tenere la porta imbattuta. Non ci sarebbe dunque da stupirsi se entrambe le squadre andassero a segno.

Scommessa 2: Israele-Italia goal a 1.92 su Netbet

Una partita tirata

Il fatto sulla carta effettivamente ci sia una discrepanza tecnica tra le due squadre non significa necessariamente che si prospetti una gara a senso unico sin dalle prime battute. La nazionale israeliana ha comunque giocatori di valore e sicuramente vorrà provare a dire la sua. In questo contesto la maggior qualità dell’Italia dovrebbe comunque emergere ma è più che possibile che questo accada nella seconda parte del match.

Scommessa 3: Israele-Italia primo tempo X risultato finale 2 a 4.20 su Betflag

I seguenti articoli sono in relazione a questo argomento: