Formula 1 – Gp di Singapore: migliori quote e pronostici

Dopo il Gran Premio di Baku, che ha visto il trionfo di Oscar Piastri al termine di una gara tirata fino agli ultimi giri, la Formula 1 torna in pista questo weekend con il Gp di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale. Ecco qui i migliori pronostici del Gp di Singapore e le quote dei migliori bookmaker online offerte dai nostri esperti di scommesse e i consigli su quali scommesse piazzare.

Pronostico vincitore Formula 1 Gp di Singapore

Quota vincente Gp Singapore bet365 Snai Betflag Lando Norris 2.75 2.75 2.50 Charles Leclerc 4.50 3.50 3.50 Max Verstappen 10.00 10.00 8.00 Oscar Piastri 4.50 4.50 6.00 Lewis Hamilton 17.00 15.00 21.00

A Baku la McLaren ha confermato di essere la macchina più forte del circus in questo momento: Oscar Piastri ha conquistato la vittoria dopo un duro testa a testa con Leclerc mentre Lando Norris, dopo l’eliminazione al Q1 del sabato, è riuscito a risalire dalla quindicesima alla quarta piazza, complice anche l’incidente finale tra Perez e Sainz.

La scuderia inglese ha superato la Red Bull nel mondiale costruttori e, a 7 gare dalla fine, sogna anche il titolo piloti. In tal senso il team principal Andrea Stella è stato chiaro: la squadra aiuterà Norris, che resta comunque a 59 punti di distanza da Verstappen.

Le Ferrari nel complesso hanno comunque dato dimostrazione di un miglioramento rispetto alla fase centrale della stagione mentre continua ad essere in difficoltà la Red Bull e in particolare Max Verstappen, che in Azerbaigian non e riuscito nemmeno a tenere il passo del compagno di squadra Perez, sino a quel momento sempre battuto in gara e quasi sempre nettamente.

Pronostico pole position

Quota vincente Gp Singapore Eurobet Bwin Goldbet Lando Norris 3.00 3.00 3.00 Charles Leclerc 4.50 4.00 3.00 Max Verstappen 7.00 8.00 8.00 Oscar Piastri 5.00 6.00 6.00 Lewis Hamilton 31.00 17.00 16.00

Se per quanto riguarda le qualifiche le Ferrari possono certamente insidiare le McLaren, diverso sembra il discorso invece per la gara.

La scuderia inglese in questo momento e sicuramente la più competitiva e in termini di velocità come di impatto sull’usura gomme la macchina guidata da Norris e Piastri ha certamente qualcosa in più.

In tutto questo la Red Bull deve cercare di reagire per non mettere a rischio il primato di Verstappen e sperare di riprendersi la vetta della classifica costruttori.

