F1, annunciato il calendario dei test pre-stagionali per il Mondiale 2025. Appuntamento in Bahrein a fine febbraio

Sarà ancora una volta il Bahrein ad ospitare i test pre-stagionali della Formula Uno, nonostante la novità di calendario legata al fatto che nel 2025 il primo Gran Premio del Mondiale si disputerà in Australia dal 14 al 16 marzo. Negli ultimi anni il circuito di Sakhir aveva sempre ospitato la tappa inaugurale del campionato, mentre nella prossima stagione il GP del Bahrein è stato spostato nel mese di aprile per evitare una concomitanza con il Ramadan.

Stessa procedura anche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, infatti il Mondiale 2025 si aprirà con un trittico asiatico-oceanico composto da Melbourne, Shanghai e Suzuka. La FIA e la Formula Uno hanno confermato le date ufficiali dell’unica finestra di test collettivi, che andrà in scena da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio in Bahrein.

Si preannunciano tre giornate di collaudi molto significative, in cui avverrà lo storico debutto del sette volte campione iridato Lewis Hamilton sulla Ferrari. Appuntamento importante anche per i vari rookie che esordiranno in Formula 1, tra cui spicca il nome del diciottenne bolognese Andrea Kimi Antonelli scelto da Mercedes per affiancare George Russell.