F1, GP Singapore 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 20-22 settembre

Dal 20 al 22 settembre il week end del GP di Singapore busserà alle porte degli appassionati di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay apprestiamo a vivere un round emozionante nel quale nulla potrà essere dato per scontato. I piloti e le squadre dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra su un layout particolare, in cui i muretti saranno un’insidia da considerare.

La Ferrari dovrà affrontare come tutti una pista dalle caratteristiche diverse da quella di Baku, pur parlando di n cittadino: si passa da un tracciato in cui si girava con assetto aerodinamico scarico, a uno da alto carico come quello asiatico. La Rossa, da questo punto di vista, spera di replicare quanto fatto vedere a Montecarlo su una pista dalle caratteristiche simili, puntando sulle grandi qualità di guida di Charles Leclerc.

Vedremo poi quali saranno le risposte di Red Bull, McLaren e di Mercedes. La macchina di Woking è la migliore del lotto dal punto di vista tecnico, ma il punto di domanda vero sarà quello legato ai piloti, se saranno in grado di sfruttarla nel migliore dei modi in questo fine-settimana.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2024

Venerdì 20 settembre (orari italiani)

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00-16.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 21 settembre (orari italiani)

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 22 settembre (orari italiani)

Ore 14.00 F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); differita in chiaro delle qualifiche e della gara su TV8.

Diretta streaming: NOW, SkyGo; differita in chiaro delle qualifiche e della gara su TV8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 21 settembre

*Ore 18.30 F1, Qualifiche – Differita in chiaro.

Domenica 22 settembre

*Ore 18.00 F1, Gara – Differita in chiaro.

*Orari soggetti a variazioni