Zverev chiude l’anno da numero uno senza vincere Masters 1000: il tedesco è il quarto nella storia

La conquista della prima posizione del ranking ATP ha garantito ad Alexander Zverev la certezza di poter chiudere il 2026 al comando. Il primato conquistato dal tedesco porta però con sé numerose discussioni e anche interessanti statistiche che contribuiscono a stimolare il dibattito.

Il vincitore del Roland Garros e degli US Open, primi titoli Slam della sua lunga carriera, ha infatti chiuso il 2026 senza riuscire a vincere nessun Masters 1000, i nove tornei che, come valore, sono inferiori solo ai quattro major. Zverev è il quarto tennista nella storia a detenere il singolare primato.

Prima del tedesco erano riusciti a concludere la stagione in testa alla classifica senza vincere nessun 1000 lo svedese Stefan Edberg nel 1991, lo statunitense Pete Sampras nel1996 e nel 1998 e Lleyton Hewitt nel 2001. Il tedesco stato senza dubbio l’esemplare dal punto di vista della continuità di rendimento, ma è innegabile affermare che sul suo risultato abbiano influito le lunghe assenze di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Il nuovo numero uno, dopo la sconfitta di Parigi contro Musetti, si era lasciato andare ad uno sfogo: “Raggiungere il numero 1 al mondo è qualcosa che credo sogni ogni giocatore. Eppure, ho la sensazione di essere l’unico numero 1 nella storia del tennis a dover spiegare perché sia giusto che io occupi questa posizione. Ed è una cosa che trovo piuttosto difficile da accettare, perché credo di meritare il posto in cui mi trovo, anche se oggi ho perso. Non credo che nessuno abbia mai dovuto giustificarsi così tanto. Questa cosa mi infastidisce”.