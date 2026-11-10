Su che canale vedere Errani/Paolini-Bucsa/Melichar-Martinez in tv oggi, WTA Finals 2026: orario, programma, streaming

Vincere per ipotecare una qualificazione alle semifinali che fino a qualche settimana addietro sarebbe stata considerata un traguardo molto difficile da raggiungere. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo White del torneo di doppio delle WTA Finals Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano Cristina Bucsa e Nicole Melichar Martinez. L’incontro si giocherà nella notte di mercoledì 11 novembre e chiuderà il programma della terza giornata.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-BUCSA/MELICHAR-MARTINEZ (4° MATCH DALLE 21.00)

La coppia azzurra, testa di serie numero otto, ha firmato un vero e proprio capolavoro all’esordio nel torneo imponendosi al match tie-break contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, titolari della testa di serie numero due.

A rendere ancora più rovente la sfida sarà la presenza di un duo avversario di sicuro valore e che sarà ulteriormente motivato, dopo la vittoria ottenuta all’esordio, a centrare una nuova affermazione per provare ad acquisire la certezza della qualificazione con un turno di anticipo. Sara Errani ritrova dall’altra parte della rete l’americana Melichar Martinez con cui ha condiviso il campo in diverse occasioni durante l’assenza di Paolini per problemi fisici.

Come seguire l’incontro? Errani/Paolini contro Bucsa/Melichar-Martinez, match valido per la fase a gironi delle WTA Finals, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI – BUCSA/MELICHAR-MARTINEZ WTA FINALS 2026

Martedì 10 novembre

Indian Wells Tennis Garden – Inizio alle ore 21:00 italiane

Kostyuk (9) vs J. Pegula (5)

A seguire

Gauff (4) vs L. Noskova (8)

A seguire

Siniakova/Townsend (2) vs Perez/Schuurs (6)

A seguire

Bucsa/Melichar-Martinez (4) vs Errani/Paolini (8)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-BUCSA/MELICHAR-MARTINEZ WTA FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis; SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport