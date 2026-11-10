Musetti-Samuel oggi in tv, ATP Stoccolma 2026: orario, programma, streaming

Oggi, martedì 10 novembre, Lorenzo Musetti tornerà a giocare e sfiderà nel secondo turno dell’ATP250 di Stoccolma il britannico Toby Samuel, giocatore che ha dovuto guadagnarsi l’accesso al main draw attraverso le qualificazioni.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SAMUEL (4° MATCH DALLE 13.00)

Dopo l’inaspettata eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi per mano del francese Luca Van Assche, il tennista carrarino ha scelto di stravolgere i propri piani di fine stagione usufruendo di una late entry per il torneo svedese. Per Musetti, accreditato della testa di serie numero 3 del tabellone (dietro solo a Fritz e Ruud), si tratta del penultimo atto di un intensissimo 2026, prima di focalizzare tutte le proprie energie sulla Final 8 di Coppa Davis.

Dall’altra parte del campo ci sarà un Samuel che, battuto Leo Borg (figlio del grande Bjorn), ha dato un seguito all’ottimo percorso nel tabellone cadetto. Un confronto da non sottovalutare per Musetti, che dovrà far valere la varietà del proprio tennis.

La partita di Lorenzo Musetti e Toby Samuel, valida per il secondo turno del torneo ATP250 di Stoccolma, andrà in scena martedì 10 novembre. Il toscano affronterà il britannico, proveniente dalle qualificazioni, nel quarto e ultimo match in programma sul campo centrale, il cui schedule avrà inizio alle 13:00 e la cui sessione serale prenderà il via dalle 18:00. In quest’ultimo caso, la sfida dell’azzurro sarà la seconda, preceduta da Rune-Bergs. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-SAMUEL ATP STOCCOLMA 2026

Martedì 10 novembre

CENTER COURT – Inizio alle 13:00

1. A. Michelsen (6) vs J. Cerundolo

A seguire non prima delle 14:30

2. T. Etcheverry (5) vs T. Tirante

A seguire non prima delle 18:00

3. H. Rune vs Z. Bergs (8)

A seguire

L. Musetti (3) vs T. Samuel (Q)

PROGRAMMA MUSETTI-SAMUEL ATP STOCCOMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport