WTA Finals 2026, Svitolina travolge Noskova e vola in finale contro Andreeva

Nella seconda semifinale delle WTA Finals di Indian Wells l’ucraina Elina Svitolina travolge la ceca Linda Noskova, numero otto del tabellone e vincitrice del torneo di Wimbledon, 6-2 6-1 in un’ora e quattro minuti. La giocatrice ucraina vola in finale e domani sfiderà Mirra Andreeva per il titolo.

La ceca, alla terza possibilità, firma il break dell’1-0 con lo smash vincente, ma con tre doppi falli nel suo primo turno di servizio aiuta la rivale per l’immediato 1-1. Il confronto prosegue nel rispetto dei turni di battuta fino al sesto gioco. Svitolina forza l’errore da fondo dell’avversaria per il 4-2, allunga 5-2 dopo aver salvato la palla del 4-3 e, dopo aver mancato i primi due, lascia partire il tracciante di rovescio incrociato per chiudere 6-2.

La partita sembra avere una padrona indiscussa. La testa di serie numero sei difende a zero il turno di battuta inaugurale, capitalizza il doppio fallo della ceca per il break del 2-0 e allunga 3-0. Svitolina diventa incontenibile per l’avversaria, timbra il 5-0 con l’ace dopo aver rimontato da 0-30 e trasforma il primo match point, sull’errore di diritto di Noskova, per il definitivo 6-1.

Svitolina conclude la sua prestazione con quattro ace, commette due doppi falli e serve il 65% di prime. La giocatrice ucraina vince il 71% dei punti quando serve la prima e il 56% quando ricorre alla seconda. La numero sei del tabellone mette a referto venti vincenti, contro i dodici della ceca, e limita a diciotto il numero dei gratuiti, contro i ventisette di Noskova.