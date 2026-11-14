Cena di gala per Jannik Sinner a Torino con gli ex n.1: chi era presente

Jannik Sinner ha partecipato alla cena del “Club dei numeri uno”, organizzata dall’ATP a margine delle ATP Finals, il torneo di fine stagione che andrà in scena sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Il fuoriclasse altoatesino si è seduto al tavolo insieme agli altri tennisti che nella storia sono riusciti a stare in testa al ranking ATP per almeno una settimana.

Il nostro portacolori è stato immortalato in un selfie con leggende del calibro di Mats Wilander, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Lleyton Hweitt, Juan Carlos Ferrero, Thomas Muster e Yevgeny Kafelnikov. L’Associazione dei Tennisti Professionisti ha parlato di uno scatto con ben 240 titoli: questo è il palmares sommato degli uomini che hanno partecipato alla speciale serata nel capoluogo piemontese alla vigilia dell’evento che chiuderà l’annata agonistica, dove Sinner non giocherà a causa dell’infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori dai campi dallo scorso 12 luglio, quando difese il titolo a Wimbledon.

Erano presenti anche altri giocatori in attività come lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev, attualmente numero 1 della graduatoria mondiale. Jannik Sinner dovrebbe tornare in scena al Six Kings Slam, torneo di esibizione che si disputerà a Riad (Arabia Saudita) dal 27 al 30 dicembre, con vista sugli Australian Open, primo Slam della nuova stagione previsto nella seconda metà di gennaio.