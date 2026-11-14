Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

Cena di gala per Jannik Sinner a Torino con gli ex n.1: chi era presente

Pubblicato

30 secondi fa

il

Per approfondire:
Jannik Sinner / IPA Sport

Jannik Sinner ha partecipato alla cena del “Club dei numeri uno”, organizzata dall’ATP a margine delle ATP Finals, il torneo di fine stagione che andrà in scena sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Il fuoriclasse altoatesino si è seduto al tavolo insieme agli altri tennisti che nella storia sono riusciti a stare in testa al ranking ATP per almeno una settimana.

Il nostro portacolori è stato immortalato in un selfie con leggende del calibro di Mats Wilander, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Lleyton Hweitt, Juan Carlos Ferrero, Thomas Muster e Yevgeny Kafelnikov. L’Associazione dei Tennisti Professionisti ha parlato di uno scatto con ben 240 titoli: questo è il palmares sommato degli uomini che hanno partecipato alla speciale serata nel capoluogo piemontese alla vigilia dell’evento che chiuderà l’annata agonistica, dove Sinner non giocherà a causa dell’infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori dai campi dallo scorso 12 luglio, quando difese il titolo a Wimbledon.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Erano presenti anche altri giocatori in attività come lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev, attualmente numero 1 della graduatoria mondiale. Jannik Sinner dovrebbe tornare in scena al Six Kings Slam, torneo di esibizione che si disputerà a Riad (Arabia Saudita) dal 27 al 30 dicembre, con vista sugli Australian Open, primo Slam della nuova stagione previsto nella seconda metà di gennaio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: