WTA Finals 2026, Rybakina e Sabalenka guidano la corsa al titolo: il sorteggio promette equilibrio

Il quadro delle WTA Finals 2026 è completo. Dall’8 al 15 novembre, l’Indian Wells Tennis Garden ospiterà l’ultimo grande appuntamento della stagione femminile, mettendo di fronte le otto migliori giocatrici del circuito. Il sorteggio ha distribuito le protagoniste in due gruppi di grande spessore tecnico, delineando una competizione nella quale le favorite dovranno confrontarsi con avversarie capaci di interpretare il gioco secondo prospettive differenti.

A guidare il Gruppo 1 sarà Elena Rybakina, numero uno del seeding e protagonista di una stagione che l’ha consacrata ai vertici del tennis mondiale. La kazaka dovrà affrontare due delle principali esponenti del tennis statunitense, Coco Gauff e Jessica Pegula, entrambe particolarmente efficaci sulle superfici rapide. A completare il quartetto ci sarà Linda Noskova, giovane talento ceco che, grazie alla sua capacità di alternare potenza e aggressività, potrebbe inserirsi nella lotta per la qualificazione. Un 2026 da ricordare per lei, visto il successo a Wimbledon.

Il raggruppamento si presenta come un banco di prova significativo per Rybakina, chiamata a confermare il proprio status di riferimento del circuito in un contesto caratterizzato da ritmi elevati e grande intensità. Gauff e Pegula rappresentano avversarie in grado di sfruttare il sostegno del pubblico e la familiarità con le condizioni di gioco, mentre Noskova potrebbe rivelarsi un’insidia soprattutto nei confronti diretti.

Il Gruppo 2 propone invece un confronto tra potenza, solidità e varietà tattica. Aryna Sabalenka, seconda testa di serie e campionessa in carica di Indian Wells, parte con ambizioni importanti. La bielorussa dovrà però fare i conti con Mirra Andreeva, una delle giovani più interessanti del panorama internazionale, capace di combinare personalità e notevole sensibilità tecnica.

A completare il gruppo saranno Elina Svitolina e Karolina Muchova, due giocatrici che fanno della gestione tattica e della capacità di adattamento i propri principali punti di forza. Svitolina può contare su una straordinaria solidità difensiva, mentre Muchova dispone di un repertorio particolarmente ampio, fatto di variazioni, smorzate e colpi in back che le consentono di spezzare il ritmo delle avversarie.

Per Sabalenka, il percorso non sarà dunque privo di ostacoli. La sua potenza da fondo campo può rappresentare un’arma decisiva, ma la presenza di giocatrici capaci di cambiare continuamente l’inerzia degli scambi potrebbe costringerla a trovare soluzioni diverse rispetto al proprio tennis abituale. In un torneo di questo livello, la capacità di adattarsi alle caratteristiche delle avversarie sarà determinante.

Il regolamento prevede una fase a gironi nella quale ogni giocatrice affronterà le altre tre componenti del proprio gruppo. Soltanto le prime due classificate accederanno alle semifinali, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

GIRONI WTA FINALS 2026 SINGOLARE

Gruppo 1

Elena Rybakina [1]

Coco Gauff [4]

Jessica Pegula [5]

Linda Noskova [8]

Gruppo 2

Aryna Sabalenka [2]

Mirra Andreeva [3]

Elina Svitolina [6]

Karolina Muchova [7]