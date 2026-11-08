WTA Hong Kong 2026, primo titolo in carriera per Claire Liu

Una giornata indimenticabile per Claire Liu, che festeggia il suo primo titolo WTA della carriera. La ventiseienne americana ha trionfato nella finale di Hong Kong, battendo in due set la filippina Alexandra Eala, numero diciassette del mondo e condizionata da un problema alla gamba, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e trentadue minuti di gioco.

Una vittoria sicuramente speciale per Liu, che aveva giocato l’ultima finale addirittura quattro anni fa a Rabat. Con questo successo la statunitense fa anche un balzo notevole in classifica mondiale, visto che scala ben 33 posti e si porta al numero 69 del mondo, tornando nella Top-70. Per Eala sicuramente la delusione di non essere riuscita a chiudere l’anno con una vittoria, ma la filippina ha raggiunto il suo best ranking, salendo al numero quindici della classifica mondiale, confermandosi una delle più belle sorprese di questo 2026.

Eppure il match era partito bene proprio per Eala, che ha strappato il servizio a zero all’avversaria nel terzo game. La reazione di Liu non si fa attendere ed arriva nel game successivo, con l’americana che ottiene l’immediato controbreak. Si prosegue seguendo poi l’andamento dei turni di servizio, fino al break che arriva nell’ottavo gioco. Liu poi va a chiudere così al secondo set point sul 6-3.

La seconda frazione è un monologo da parte di Liu, complici anche i problemi fisici di Eala. Il primo game è infinto e alla fine alla quinta palla break Liu strappa il servizio all’avversaria. Eala ha tre palle subito del controbreak, ma non le sfrutta. Da quel momento Liu toglie ancora la battuta due volte all’americana e chiude sul 6-0, festeggiando il suo primo titolo in carriera.