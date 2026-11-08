Charles Leclerc penalizzato in Brasile: cambia l’ordine d’arrivo! Cos’è successo, motivazioni e posizioni perse

Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di cinque secondi al termine del GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos. Il pilota della Ferrari è stato sanzionato dai commissari di gara per il contatto avuto con Liam Lawson in curva 12 nelle battute conclusive della gara, quando il monegasco era in piena lotta con l’alfiere della Racing Bulls per la settima piazza. L’alfiere della Scuderia di Maranello era riuscito a portare a termine la manovra, ma gli steward hanno ravvisato un’irregolarità e hanno optato per la sanzione cronometrica.

La motivazione riportata nella sentenza è la seguente: “Sebbene il contatto fosse stato di lieve entità e l’auto n. 30 (Lawson, n.d.r.) fosse riuscita a mantenere il comando in seguito, Lawson ha affermato che il contatto aveva danneggiato il cerchione posteriore sinistro della sua vettura e aveva inoltre permesso all’auto n. 16 (la Ferrari, n.d.r.) di avvicinarsi a lui in pista e, infine, di sorpassarlo 5 curve dopo. Inoltre, in base alle Linee guida sugli standard di guida, l’auto n. 30 aveva la precedenza in curva e spettava all’auto n. 16 (guidata da Leclerc, n.d.r.) adottare le misure necessarie per evitare una collisione“.

La pronuncia dei commissari prosegue in questo modo: “Il pilota dell’auto n. 16 ha sostenuto che si è trattato di un contatto di lieve entità senza evidenti conseguenze sportive. Pur riconoscendo che il contatto fosse di lieve entità, dopo aver esaminato la lotta in pista

tra le due vetture, concludiamo che la vettura n. 16 sia riuscita ad avvicinarsi e successivamente a sorpassare la vettura n. 30 proprio a causa del contatto. Il contatto ha chiaramente compromesso la vettura n. 30 e ha permesso alla vettura n. 16 di affiancarla, mentre prima del contatto era più distante. Si è trattato di una conseguenza sportiva evidente. A titolo di attenuante, le condizioni di pista bagnata, unite alla natura del contatto (cioè di lieve entità), sono state prese in considerazione nell’imporre una penalità di 5 secondi anziché una di 10 secondi“.

Charles Leclerc ha dunque perso una posizione: alla bandiera a scacchi era settimo con un vantaggio di 1.816 secondi nei confronti di Lawson, con la penalità finisce alle spalle dell’avversario e chiude la gara in ottava posizione, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.