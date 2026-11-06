WTA Chennai 2026, Tjen e Linette staccano il pass per le semifinali

Il torneo WTA di Chennai entra nelle fasi decisive e torna in campo per i quarti di finale. L’indonesiana Janice Tjen e la polacca Magda Linette, prima e terza testa di serie, vincono i rispettivi match in rimonta e staccano il pass per le semifinali in programma domani.

L’indonesiana Janice Tjen, testa di serie numero uno, rimonta Polina Kudermetova, numero sei del tabellone, 5-7 6-4 6-2 in due ore e ventidue minuti. La giocatrice uzbeka parte meglio involandosi sul 3-1, subisce il ritorno della rivale e piazza la zampata decisiva nel finale quando trasforma il primo set point per il 7-5. L’indonesiana opera il break del 2-1, manca tre palle del 5-2 e chiude 6-4 al terzo set point. Tjen inizia il terzo set con il break in apertura, strappa il servizio all’avversaria per il 4-1 e sigla il definitivo 6-2 al terzo match point.

La statunitense Robin Montgomery, numero 151 WTA, liquida la wild card indiana Maaya Rajeshwaran Revathi 6-3 6-3 in un’ora e tredici minuti. La giocatrice americana recupera il break subito sul 2-3, colleziona quattro giochi consecutivi e firma il 6-3 della frazione inaugurale al primo set point. Nel secondo parziale Montgomery scappa sul 4-1 con due break e chiude 6-3 al primo match point.

La polacca Magda Linette, testa di serie numero tre, rimonta la giapponese Mai Hontama 4-6 7-5 6-4 al termine di una battaglia di due ore e trentotto minuti. La nipponica opera il break in apertura, difende i suoi turni di battuta e chiude 6-4 al primo set point. La polacca rimonta dal 4-2, impatta sul 5-5 e chiude 7-5 al primo set point. Il copione si ripete nel terzo parziale. Linette recupera il break subito in apertura, agguanta la rivale sul 4-4 e sigla il decisivo 7-5 al terzo match point. Nell’ultimo incontro di giornata Anastasia Zakharova, testa di serie numero sette, approfitta del ritiro di Lucrezia Stefanini sul 6-2 5-2 a proprio favore.