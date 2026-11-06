Frances Tiafoe si qualifica alle ATP Finals, Carlos Alcaraz farà da arbitro: aiuterà Jodar o Fritz farà festa?

La sconfitta di Tommy Paul nel derby contro Ben Shelton ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi ha promosso lo statunitense Frances Tiafoe alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo (visto il forfait di Jannik Sinner, subentrerà il nono classificato nella Race). Il 28enne ha matematicamente staccato il biglietto per la Inalpi Arena di Torino con 3.390 punti, non potendo più subire il sorpasso da parte di due atleti, che lo avrebbero potuto togliere dalla top-9.

Nel capoluogo piemontese saranno presenti il tedesco Alexander Zverev (9.350 punti), lo spagnolo Carlos Alcaraz (5.300, ai quarti a Parigi), lo statunitense Ben Shelton (4.290, in semifinale nella capitale francese), il russo Daniil Medvedev (3.820), il nostro Flavio Cobolli (3.680), il francese Arthur Fils (3.625) e il già citato Tiafoe. Resta un ultimo posto da assegnare, chi lo potrà conquistare? Sono due i tennisti in corsa per il tagliando che completerà il quadro dei partecipanti alle ATP Finals.

Lo spagnolo Rafael Jodar occupa la nona piazza con 3.234 punti e ora dovrà tifare il proprio connazionale Carlos Alcaraz. Il numero 3 del mondo sarà l’arbitro: se stasera batterà Taylor Fritz nel quarto di Parigi, allora spedirà Jodar alle Finals; lo statunitense ha bisogno di battere il fuoriclasse iberico per issarsi a quota 3.250 punti, operare il sorpasso e meritare il volo per Torino.