Magnus Norman: “Sinner mi entusiasma per la mentalità, costruire è un privilegio”. E fissa un obiettivo

Giornata di annunci per Jannik Sinner: il tennista italiano ha interrotto il proprio rapporto con Darren Cahill dopo una lunga e fruttuosa collaborazione, comunicando ufficialmente che Magnus Norman nel ruolo di nuovo super coach, pronto ad affiancare Simone Vagnozzi già a partire da dicembre. L’attuale numero 2 del mondo rientrerà in campo il prossimo 27 dicembre al Six Kings Slam, dopo una lunga assenza che si sta protraendo dallo scorso 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon.

Lo svedese, classe 1976 ed ex numero 2 del mondo, affiancherà il fuoriclasse altoatesino dopo aver a lungo allenato lo svizzero Stan Wawrinka, condotto alla conquista di ben tre titoli Slam. Jannik Sinner seguirà i consigli di un volto simbolo del passato, che nel proprio palmares vanta un sigillo agli Internazionali d’Italia e in Coppa Davis, oltre a una finale al Roland Garros.

Magnus Norman si è espresso attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Innanzitutto nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l’intero team hanno svolto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato di avere l’opportunità di costruire su ciò che hanno realizzato. Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più è la sua personalità e la sua mentalità“.

Il tecnico ha poi ulteriormente elogiato il suo nuovo allievo, esprimendo grande entusiasmo per il proprio incarico e definendo un obiettivo: “È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorarsi, nonostante tutto ciò che ha già raggiunto. Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo davvero l’ora di entrare a far parte del suo team e di contribuire, in qualsiasi modo possibile, alla sua continua crescita“.