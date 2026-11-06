Elina Svitolina protesta alle WTA Finals? Cos’è successo e la mancata foto di gruppo

L’ucraina Elina Svitolina parteciperà alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori tenniste di questa annata agonistica. La 32enne ha staccato il biglietto per l’evento previsto sul cemento di Indian Wells grazie al sesto posto nel ranking internazionale, dove vanta 5.121 punti collezionati nel corso di questo anno solare che volge ormai al termine.

Per la prima volta nella storia la WTA ha deciso di non fare scattare la foto di gruppo con le otto partecipanti alla competizione, optando per dei ritratti individuali delle tenniste. Il comunicato ufficiale diffuso dall’Associazione delle Tenniste Professioniste parla di un modo per la valorizzare la storia e la personalità di ogni singola atleta. Alcune ricostruzione giornaliste di media internazionali, però, attribuiscono il cambio di programma a una decisione proprio di Elina Svitolina.

L’ucraina non avrebbe gradito uno scatto insieme alla russa Mirra Andreeva e alla bielorussa Aryna Sabalenka, per evidenti motivi extra sportivi. Elina Svitolina non gioca dallo scorso 16 ottobre, quando perse contro la britannica Sonay Kartal al torneo di Wuhan. In questa stagione ha vinto gli Internazionali d’Italia e ha perso la finale a Dubai contro Jessica Pegula.

Per le WTA Finals è inserita nel girone con la bielorussa Aryna Sabalenka, la russa Mirra Andreeva e la ceca Karolina Muchova. Nell’altro gruppo figurano la kazaka Elena Rybakina, le statunitensi Coco Goff e Jessica Pegula, la ceca Linda Noskova. Le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali incrociate, che determineranno quali saranno le atlete a contendersi il trofeo.