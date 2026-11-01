WNBA Finals 2026, le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini vincono gara-7 contro le Atlanta Dream e si aggiudicano il titolo

Le Golden State Valkyries si aggiudicano il titolo WNBA 2026! Le californiane piegano in gara-7 tra le mura amiche le mai dome Atlanta Dream per 68-63 in un match molto tirato ed equilibrato, con il pubblico del Chase Center di San Francisco che alla fine può quindi esultare per la conquista del suo primo anello della franchigia nata nel 2025.

Gabby Williams MVP con una prestazione da 30 punti, con 8 punti e 13 rimbalzi di Kiah Stokes e 11 punti di Tiffany Hayes, e 2 soli punti messi a referto dalla nostra Cecilia Zandalasini in circa 8’ sul parquet (secondo titolo per lei dopo quello vinto nel 2017 a Minnesota), con 18 punti di Jordin Canada e 16 punti di Allisha Gray per Atlanta che dopo aver forzato gara-7 giovedì non è riuscita a ribaltare il fattore campo stanotte per provare a portarsi a casa il successo.

Avvio perfetto delle Valkyries con un break di 8-0, con Atlanta che prende le misure e piazza un controparziale di 7-0 per rifarsi immediatamente sotto (8-7). Hayes da tre risponde per Golden State (7-10), con Howard che in fadeaway mette la freccia per le Dream. Un libero di Hilmon e un piazzato di Burton valgono il 14-12 al termine del primo quarto.

Seconda frazione che si apre con un parziale di 7-0 delle ospiti firmato Reese-Canada-Bonner per il nuovo vantaggio (14-19), con Golden State che rosicchia qualche punto a cronometro fermo (17-21). 2+1 di Canada e +7 Dream (17-24), con Atlanta che si trova anche a +8 con la tripla di Canada a meno di un minuto dal termine del primo tempo (30-22 e 13 punti per lei). Una penetrazione di Hayes consente a Golden State di rimanere in scia all’intervallo lungo sul punteggio di 24-30.

Botta e risposta tra Williams e Canada in avvio di ripresa (26-33), con le Valkyries che provano a colmare il gap con la tripla di Stokes e la virata di Cecilia Zandalasini (32-37). Borlase dà ossigeno ad Atlanta con cinque punti in fila (37-42), con Gabby Williams ‘on fire’ dall’arco che spara tre bombe in fila per mandare in visibilio il pubblico del Chase Centerfirmando il sorpasso all’ultima pausa breve del match (45-44).

Nel quarto conclusivo è ancora Gabby Williams la protagonista (51-46), con Borlase che chiude un gioco da tre punti per scuotere Atlanta (51-49). Virata di Hayes e +4 Valkyries (53-49), ma i liberi di Canada e il fadeaway di Gray pareggiano i conti (53-53). Penetrazione di Williams e +2 (57-55), ma Howard si mette altrettanto in proprio per il nuovo pari (57-57) a meno di tre minuti dalla sirena finale. Ci pensa ancora Williams a dare la scossa (62-57), con il layup di Stokes che avvicina le Valkyries alla vittoria (64-57). Gray da tre per tenere in vita Atlanta (64-60), ma Hayes e Burtonsegnano a cronometro fermo per il 68-63 con cui le Valkyries vincono gara-7 e conquistano il titolo WNBA 2026!