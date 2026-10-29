Basket femminile: tris Schio in Eurolega. Facile successo a Mechelen

Terza vittoria per il Famila Schio in Eurolega. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos torna dal Belgio con un successo di larghissime dimensioni contro le Kangoeroes Mechelen. Il punteggio finale è roboante, ed è un 47-83 che ancor più lancia le scledensi al primo posto del girone B, rinnovando il tanto di buono che è stato espresso nei confronti del club nelle previsioni di inizio stagione. Olbis Andrè è super protagonista con 14 punti, in doppia cifra anche Mariam Coulibaly con 12 e Maria Conde con 10. Mechelen paga un’enorme differenza di qualità tra quintetto e panchina.

Di gara ce n’è nei primi cinque minuti, ad ogni modo: a Laksa e Bertsch rispondono Resimont, Hujibens e Abdelkader, grazie alle quali arriva l’unico vantaggio della serata del club belga (6-5). Poi Conde, Verona e Andrè piazzano un break di 0-8 che, alla lunga, diventa il motivo scatenante dell’allungo delle ospiti. Neanche un timeout impedisce a Schio di superare dopo meno di 8 minuti la doppia cifra di vantaggio. Coulibaly e Bertsch mandano il Famila sul 12-25 dopo 10′.

Gira bene la palla per le venete anche nel secondo quarto, anche se ci vogliono due minuti e mezzo perché arrivi un canestro, nel caso quello di Keys per il 15-27. Coulibaly e Keys, in una fase di tanta lunetta, precedono il momento in cui Andrè sigla il 19-39 e causa un altro timeout casalingo. Di fatto c’è una sola squadra in campo, ed è quella che va all’intervallo sul 22-47.

All’atto pratico, nella seconda metà di gara non cambia niente e per Schio è solo tempo di gestire la situazione. Pian piano vengono raggiunti e superati i 30 punti di vantaggio, anche se le percentuali realizzative scendono un po’ per tutte. A 10′ dalla fine è 36-62, Mestdagh da tre firma il +30 (42-72), nel finale ci sono minuti anche per Egwoh, Attura va anche lei a segno e finisce 47-83.

KANGOEROES BASKET MECHELEN-BERETTA FAMILA SCHIO 47-83

MECHELEN – Norberg, Devarrewaere, Bah*, Stathis ne, Malkoc ne, Resimone 12, Hujibens* 14, Nauwelaers 6, Kabongo ne, Sullivan* 6, Abdelkader* 9, Parham. All. Diels

SCHIO – Mestdagh 8, Zanardi 2, Verona* 7, Conde* 10, Panzera 5, Coulibaly 12, Andrè* 14, Bertsch* 8, Egwoh, Attura 2, Keys 6, Laksa* 9. All. Dikaioulakos